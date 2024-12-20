日央行不加息 日圓兌港元失5算 美匯指數昨曾漲至108.27 創兩年高

美聯儲點陣圖預告明年可能僅減息兩次，減幅遠低於市場此前預期。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率曾升穿4.35厘，作為按揭利率指標的美國10年期國債孳息率升穿4.56厘。減息預期下調，亦拖累美股三大指數周三急挫，道指跌逾1100點，連續第10個交易日下跌，成50年來最長跌浪。不過美股三大指數昨早段顯著反彈，道指升逾400點，反映投資者認為周三「跌過龍」。

美股三大指數早段顯著反彈

美經濟數據持續穩健，受惠消費者支出較預期強勁，昨晚公布的美國第三季GDP按季折合成年率增長3.1%，較修正值高出0.3個百分點，並高於次季的3%升幅，是今年迄今最強勁季度增長。就業市場數據仍有所改善。在截至12月14日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少2.2萬人，總數降至22萬人，低於預期的23萬人。

植田和男昨表示，美國下屆政府的財政及貿易政策，對美國及全球經濟，以至金融市場將產生巨大影響，「我們需密切注視其對日本經濟的影響」，並將在每次會議審視所有數據來決定貨幣政策。他說，從最近數據來看，日本進口成本的按年升幅似乎有所穩定，由於日本的潛在通脹仍然溫和，加息可能需要一些時間。

分析：套利交易持續 預示日圓偏軟

植田稱，總括來說，日本經濟符合央行預測的可能性正在增加，但仍需更多數據，包括工資可持續增長的數據，讓央行確信可以加息。三井住友信託銀行分析，鑑於日本央行強調要審視明年春季工資談判，意味央行可能會待明年3月才採取行動。

知情人士在本月議息會議前向彭博社稱，日本央行官員認為推遲加息的代價不大，因為通脹急升的可能性有限。盛寶金融市場策略師Charu Chanana預期，日圓的套利交易仍會持續，預示日圓仍會偏軟。

路透社本月早前進行的調查顯示，所有受訪經濟師都預計日本央行在明年3月底前，將利率上調至半厘，儘管他們對央行到底在12月、1月或3月加息存在分歧。

日本央行於今年3月結束負利率政策，並於7月加息至0.25厘。日本央行表明，若工資和物價的趨勢符合預期將再次加息。日本央行副行長冰見野良三將於1月14日主持發布會，屆時可能會暗示1月24日的會議會否加息。不過分析指出，下次會期在特朗普入主白宮後4天，各種不確定性仍然很高。市場分析認為，在日本央行發出繼續推進利率正常化的信號前，日圓將繼續偏軟。

美聯儲準備較長時間將利率維持高位亦為亞洲貨幣帶來沽壓。印度盧比昨跌至歷史新低，韓圜跌至15年低位。印尼盾兌美元昨跌逾1%，印尼央行昨稱曾入市干預。沒有利息收入的金價偏軟，期金昨曾跌穿每盎司2600美元。被視為數碼黃金的比特幣昨一度跌穿10萬美元大關。

（綜合報道）

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