明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

周大福珠寶明年首推再生金產品

【明報專訊】周大福珠寶（1929）公布「可持續發展2049」發展藍圖，目標於2030年前將集團的整體排放量減少50%，並於2049年實現淨零排放。周大福其中一項重點計劃為提高集團再生貴金屬的應用，並從2025年開始推出由100%再生黃金製成的產品系列，成為首個推出全面採用再生金製造的產品系列的中國珠寶品牌。

再生金提純後可達「四條九」足金

周大福珠寶集團可持續發展總監吳華瑜介紹，周大福子品牌、在內地運營的Monologue將於2025年1月率先推出以100%再生金製作的產品系列；至下半年將推出周大福再生金產品系列，屆時顧客在本港亦可買到再生金飾品。吳華瑜指出，目前周大福採購及使用再生金的比例約為15%，主要來源於顧客舊金回收及集團向供應商指明購入再生金。為確保來源可追溯，所採購的再生金均帶有第三方認證。周大福更在工廠流程中設置專屬生產線用於生產再生金產品，以便於追溯及作可持續發展披露。

吳續稱，再生金經提純廠提純之後，純度完全可達到「四條九」足金。此外，由於其生產流程及生產成本亦與普通金飾相若，故產品售價也和普通金飾相同。吳華瑜冀再生金飾可提高消費者對環保的認知，並鼓勵顧客更多向集團出售舊金或使用舊金換款。至於顧客是否會對再生金質量有顧慮，吳華瑜表示，相信大部分消費者了解黃金性質穩定，不會因提純或燒熔改變價值，對消費者的接受程度及未來銷情有信心。

此外，周大福將逐步提高再生金在其他產品組合中的應用，以減少依賴新開採貴金屬，並正與國際及本地行業協會和相關機構合作研究，制訂再生金首飾和可追溯金飾的行業標準，確保採購過程可持續和透明。

逐步用環保材料製包裝盒

周大福集團亦正逐步減少產品包裝或使用環保材料製作包裝盒，目標於2030年前將產品包裝物料對環境的影響顯著減少五成；集團亦採取潔淨生產模式，調整或替換生產流程，以減少生產過程中有害化學品的使用強度。吳華瑜舉例稱，由於廣泛用於清潔及沖洗的天拿水（香蕉水）有一定毒性，目前已找到更加安全及環保的替代物質，正尋求在工廠中全面更新替代。

為加強貴金屬及其他原材料均可追溯至負責任來源，周大福目標於2029年所有T‧MARK鑽石均可追溯至原產國，並致力於邁向可追溯至礦場。吳華瑜稱，自2025財年（2024年4月1日）起，集團所有新採購的T‧MARK鑽石均已可追溯至原產國。

上 / 下一篇新聞

多家港銀減最優惠利率1/8厘 金管局：利率存不確定 置業小心管理風險
多家港銀減最優惠利率1/8厘 金管局：利率存不確定 置業小心管理風險
鮑威爾放鷹 美匯升人幣受壓 人行中間價7月以來最偏強
鮑威爾放鷹 美匯升人幣受壓 人行中間價7月以來最偏強
騰訊力撐 恒指跌幅收窄至112點
騰訊力撐 恒指跌幅收窄至112點
港交所企業管治新規明年7月生效
港交所企業管治新規明年7月生效
金管局公布首批GenA.I.沙盒參與者名單
金管局公布首批GenA.I.沙盒參與者名單
港交所諮詢新股定價機制 擬縮超購回撥 靈活定價 招股價上限准最多加一成
港交所諮詢新股定價機制 擬縮超購回撥 靈活定價 招股價上限准最多加一成
A股寧德時代據報來港H股上市
A股寧德時代據報來港H股上市
草姬首掛升一成
草姬首掛升一成
新創建改名周大福創建 即時生效
新創建改名周大福創建 即時生效
日央行不加息 日圓兌港元失5算 美匯指數昨曾漲至108.27 創兩年高
日央行不加息 日圓兌港元失5算 美匯指數昨曾漲至108.27 創兩年高
內地iPhone擬引入 騰訊字節跳動AI模型
內地iPhone擬引入 騰訊字節跳動AI模型
英倫銀行維持利率不變 委員對減息分歧擴
英倫銀行維持利率不變 委員對減息分歧擴
張兆聰：泡泡瑪特博再上 仍有不錯值博率
張兆聰：泡泡瑪特博再上 仍有不錯值博率
港元定存3個月年息見4厘
港元定存3個月年息見4厘
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
植耀輝：中遠國際4.6元以上分段減持
植耀輝：中遠國際4.6元以上分段減持
方保僑：香港智慧交通新篇章
方保僑：香港智慧交通新篇章
技術取勝：美團向下突破機會增
技術取勝：美團向下突破機會增
盧駿匡：投資取易不取難 美股比例應較高
盧駿匡：投資取易不取難 美股比例應較高
楊智佳：亞盛醫藥中長線持有 明年目標價58元
楊智佳：亞盛醫藥中長線持有 明年目標價58元
周顯：一代港人已離開市場
周顯：一代港人已離開市場
譚新強：美國CEOs穿著避彈衣 慶祝新的Roaring '20s
譚新強：美國CEOs穿著避彈衣 慶祝新的Roaring '20s
湯文亮：紐倫港變成紐港倫？
湯文亮：紐倫港變成紐港倫？
星樓市「加辣」 料私宅價今季續跌
星樓市「加辣」 料私宅價今季續跌
77/79 PEAK ROAD洋房5億沽 呎價8萬 會德豐部署明年首季推山頂種植道超級豪宅
77/79 PEAK ROAD洋房5億沽 呎價8萬 會德豐部署明年首季推山頂種植道超級豪宅
中原：明年樓價可望上升一成
中原：明年樓價可望上升一成
松柏新邨4房4528萬沽 52年升值150倍
松柏新邨4房4528萬沽 52年升值150倍
合和：內地恢復一簽多行帶動 料零售市道回升
合和：內地恢復一簽多行帶動 料零售市道回升
東涌本月50宗租務 水藍‧天岸兩房呎租36元
東涌本月50宗租務 水藍‧天岸兩房呎租36元
林子峰990萬沽出 ONE NEW YORK舖
林子峰990萬沽出 ONE NEW YORK舖