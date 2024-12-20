明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

A股寧德時代據報來港H股上市

【明報專訊】港交所（0388）建議優化上市機制，調整「A+H」公司在港上市的最低H股門檻由15%至最少10%，或H股上市時預期市值至少30億元，並由公眾人士持有，以配合中央鼓勵龍頭企業來港上市。彭博社昨日引述知情人士消息指出，全球最大電動車電池製造商寧德時代（深：300750）考慮在港「先A後H」上市，集資至少50億美元（約390億港元），或成為香港近4年以來最大IPO。

傳集資390億 或成近4年最大IPO

報道引述知情人士透露，寧德時代正與潛在顧問溝通，最早可能於2025年上半年上市。目前該上市計劃仍在審議中，可能有所變動，且第二上市仍需獲得中證監批准。寧德時代對此不予置評。報道續指出，若50億美元集資額屬實，將超越美的（0300）於今年9月份46億美元的上市規模，成為自2021年初快手（1024）集資62億美元以來，香港最大的股票發行交易。

今年以來寧德時代股價已攀升68%，昨收報269.79元人民幣，市值約1.19萬億元人民幣（約1.27萬億港元）。按寧德現市值計，若循舊例須增發最少逾1900億元H股。然而近年外資在香港IPO參與度下降，市場對於該規模新股或會難以消化。

港交所現提出的建議諮詢期截至明年3月，或需長時間討論才能實施，因此未必能配合A股巨企的來港上市時間表。港交所上市主管伍潔璇表示，在現有審批機制下，港交所亦有措施可按企業集資安排給予豁免。

上 / 下一篇新聞

多家港銀減最優惠利率1/8厘 金管局：利率存不確定 置業小心管理風險
多家港銀減最優惠利率1/8厘 金管局：利率存不確定 置業小心管理風險
鮑威爾放鷹 美匯升人幣受壓 人行中間價7月以來最偏強
鮑威爾放鷹 美匯升人幣受壓 人行中間價7月以來最偏強
騰訊力撐 恒指跌幅收窄至112點
騰訊力撐 恒指跌幅收窄至112點
港交所企業管治新規明年7月生效
港交所企業管治新規明年7月生效
金管局公布首批GenA.I.沙盒參與者名單
金管局公布首批GenA.I.沙盒參與者名單
港交所諮詢新股定價機制 擬縮超購回撥 靈活定價 招股價上限准最多加一成
港交所諮詢新股定價機制 擬縮超購回撥 靈活定價 招股價上限准最多加一成
草姬首掛升一成
草姬首掛升一成
周大福珠寶明年首推再生金產品
周大福珠寶明年首推再生金產品
新創建改名周大福創建 即時生效
新創建改名周大福創建 即時生效
日央行不加息 日圓兌港元失5算 美匯指數昨曾漲至108.27 創兩年高
日央行不加息 日圓兌港元失5算 美匯指數昨曾漲至108.27 創兩年高
內地iPhone擬引入 騰訊字節跳動AI模型
內地iPhone擬引入 騰訊字節跳動AI模型
英倫銀行維持利率不變 委員對減息分歧擴
英倫銀行維持利率不變 委員對減息分歧擴
張兆聰：泡泡瑪特博再上 仍有不錯值博率
張兆聰：泡泡瑪特博再上 仍有不錯值博率
港元定存3個月年息見4厘
港元定存3個月年息見4厘
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
植耀輝：中遠國際4.6元以上分段減持
植耀輝：中遠國際4.6元以上分段減持
方保僑：香港智慧交通新篇章
方保僑：香港智慧交通新篇章
技術取勝：美團向下突破機會增
技術取勝：美團向下突破機會增
盧駿匡：投資取易不取難 美股比例應較高
盧駿匡：投資取易不取難 美股比例應較高
楊智佳：亞盛醫藥中長線持有 明年目標價58元
楊智佳：亞盛醫藥中長線持有 明年目標價58元
周顯：一代港人已離開市場
周顯：一代港人已離開市場
譚新強：美國CEOs穿著避彈衣 慶祝新的Roaring '20s
譚新強：美國CEOs穿著避彈衣 慶祝新的Roaring '20s
湯文亮：紐倫港變成紐港倫？
湯文亮：紐倫港變成紐港倫？
星樓市「加辣」 料私宅價今季續跌
星樓市「加辣」 料私宅價今季續跌
77/79 PEAK ROAD洋房5億沽 呎價8萬 會德豐部署明年首季推山頂種植道超級豪宅
77/79 PEAK ROAD洋房5億沽 呎價8萬 會德豐部署明年首季推山頂種植道超級豪宅
中原：明年樓價可望上升一成
中原：明年樓價可望上升一成
松柏新邨4房4528萬沽 52年升值150倍
松柏新邨4房4528萬沽 52年升值150倍
合和：內地恢復一簽多行帶動 料零售市道回升
合和：內地恢復一簽多行帶動 料零售市道回升
東涌本月50宗租務 水藍‧天岸兩房呎租36元
東涌本月50宗租務 水藍‧天岸兩房呎租36元
林子峰990萬沽出 ONE NEW YORK舖
林子峰990萬沽出 ONE NEW YORK舖