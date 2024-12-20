港交所諮詢新股定價機制 擬縮超購回撥 靈活定價 招股價上限准最多加一成

【明報專訊】港交所（0388）就新股定價機制作諮詢，3個月諮詢期至明年3月19日。今次建議旨在對首次公開招股市場定價流程及公開市場的監管框架進行全面改革，確保其上市機制的吸引力和競爭力。主要建議包括下調現行給予熱購新股公開發售部分回撥至最多佔五成，改為保障國際配售扣除基石投資者後至少佔一半，確保機構投資者更好發揮定價作用。建議亦包括新股可加價最多一成的靈活定價安排，以及縮短基石投資者6個月禁售期的限制等。
明報記者 陳偉燊
港交所上市科主管伍潔璇接受本報訪問時表示，今次優化新股市場定價機制及公開市場規定，目標是提升香港市場的國際聲譽、拆牆鬆綁，增加對上市公司吸引力，包括對已在A股市場上市的企業，降低H股佔已發行股本比例等。至於建議對國際配售設最低比例、下調公開發售超購回撥比例，以及縮短禁售期等建議，最終是希望令新股定價更有代表性。
港交所：增加對上市公司吸引力
港交所今次提出的諮詢建議及改革涵蓋層面較廣，當中指出有見現行新股公開發售部份最低分配比例連同回撥機制，令分配至國際配售部份的新股數目及供分配的股數減少，定價較高，上市後股價表現不佳的風險增加。諮詢文件提出，新股發售的國際配售部分比例最少佔一半。強制給予公開發售部份，最低比例建議定在5%，高倍數超購下回撥最多至20%，另一選項為限定10%，不設回撥機制。基石投資者過往受半年禁售期限制，在新建議下，可維持現有做法，或可在上市後3個月容許沽出一半持股，在到達6個月禁售期後可沽出餘下一半。
至於在定價方面，港交所亦見新猷。建議給予上調定價靈活性，例如定價最多為發售價上限高出不多於10%，並就維持發售價範圍上限價高出下限最多30%或縮窄至高出下限20%作諮詢。現行該所對一般上市公司基本維持最少25%持續公眾持股比例，現建議改行分層機制，少於或等於60億元市值，公眾持股須維持最少25%。市值愈高，最低公眾持股比例愈低，並針對有其他股份類別的中國公司（A+H）或海外公司，修訂公眾持股量計算方法。
倡降H股最低門檻
迎A+H巨企來港
對於以A+H股形式來港的上市公司，其建議降低須在港上市H股最低門檻，並提出佔H股所屬類別股由最少15%下調至10%，或上市市值最少30億元（詳見另文）。
有見越來越多上市公司被除牌，港交所在諮詢內提議設立類似美國粉紅單（pink sheet）的場外交易市場，讓那些未能符合持續公眾持股量規定等原因，而被除牌的證券及其他不同的證券交易。
香港上市公司商會總幹事黃明偉稱，無論容許擬上市新股提升招股價，以至讓基石投資者分批將認購股份沽出，均對新股表現有利。他說：「讓基石投資者分批售股，比6個月禁售期後該等投資者爭相走避出貨，所帶來的衝擊會較細」。