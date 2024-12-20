港交所諮詢新股定價機制 擬縮超購回撥 靈活定價 招股價上限准最多加一成

明報記者 陳偉燊

港交所上市科主管伍潔璇接受本報訪問時表示，今次優化新股市場定價機制及公開市場規定，目標是提升香港市場的國際聲譽、拆牆鬆綁，增加對上市公司吸引力，包括對已在A股市場上市的企業，降低H股佔已發行股本比例等。至於建議對國際配售設最低比例、下調公開發售超購回撥比例，以及縮短禁售期等建議，最終是希望令新股定價更有代表性。

港交所：增加對上市公司吸引力

港交所今次提出的諮詢建議及改革涵蓋層面較廣，當中指出有見現行新股公開發售部份最低分配比例連同回撥機制，令分配至國際配售部份的新股數目及供分配的股數減少，定價較高，上市後股價表現不佳的風險增加。諮詢文件提出，新股發售的國際配售部分比例最少佔一半。強制給予公開發售部份，最低比例建議定在5%，高倍數超購下回撥最多至20%，另一選項為限定10%，不設回撥機制。基石投資者過往受半年禁售期限制，在新建議下，可維持現有做法，或可在上市後3個月容許沽出一半持股，在到達6個月禁售期後可沽出餘下一半。

至於在定價方面，港交所亦見新猷。建議給予上調定價靈活性，例如定價最多為發售價上限高出不多於10%，並就維持發售價範圍上限價高出下限最多30%或縮窄至高出下限20%作諮詢。現行該所對一般上市公司基本維持最少25%持續公眾持股比例，現建議改行分層機制，少於或等於60億元市值，公眾持股須維持最少25%。市值愈高，最低公眾持股比例愈低，並針對有其他股份類別的中國公司（A+H）或海外公司，修訂公眾持股量計算方法。

倡降H股最低門檻

迎A+H巨企來港

對於以A+H股形式來港的上市公司，其建議降低須在港上市H股最低門檻，並提出佔H股所屬類別股由最少15%下調至10%，或上市市值最少30億元（詳見另文）。

有見越來越多上市公司被除牌，港交所在諮詢內提議設立類似美國粉紅單（pink sheet）的場外交易市場，讓那些未能符合持續公眾持股量規定等原因，而被除牌的證券及其他不同的證券交易。

香港上市公司商會總幹事黃明偉稱，無論容許擬上市新股提升招股價，以至讓基石投資者分批將認購股份沽出，均對新股表現有利。他說：「讓基石投資者分批售股，比6個月禁售期後該等投資者爭相走避出貨，所帶來的衝擊會較細」。