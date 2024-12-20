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經濟

騰訊力撐 恒指跌幅收窄至112點

【明報專訊】美國聯儲局「鷹派減息」，市場對明年的減息幅度預期下降，道指周三晚急挫1123點，十連跌兼創50年最長跌浪。亞洲股市昨日普遍向下，港股早段曾跌近280點，但市傳內地銷售的iPhone擬用騰訊（0700）的AI，在騰訊「護盤」下恒指尾市跌幅收窄，收市跌112點，報19,752點，20天線失而復得，大市成交增32%至逾1428億元，北水淨流入更增6倍，為逾兩周最多。

北水淨流入增6倍 逾兩周最多

隔晚美股大跌，加上在岸及離岸人民幣跌至逾一年低位，但對港股影響相對輕微，恒指昨低開254點後，最多跌273點，但午後跌幅一度收窄至15點，收市跌112點或0.56%。國指跌28點或0.4%，收報7152點；科指跌29點或0.7%，收報4439點。內地股市個別發展，除上證綜合指數下跌，其他三大指數上升。其他亞太區主要股市下跌，其中日本股市連跌第5日，跌0.69%，失守39,000點。韓國股市更急跌近2%，台灣股市跌1.02%，澳洲股市跌1.7%。

北水連續第三日淨入，昨更大增至146億元，盈富基金（2800）及國指ETF（2828）分別錄40.9億及16.2億元淨流入，騰訊及中移動（0941）亦獲淨入12.7億元及7.7億元。

百度插4.2% 表現最差藍籌

市傳蘋果轉與騰訊及字節跳動合作在內地推AI，騰訊逆升2.3%，但是曾被憧憬會跟蘋果有相關合作的百度（9888）卻插4.2%，為表現最差藍籌，個別手機設備股亦做好，舜宇（2382）、丘鈦科技（1478）升逾4%，其中前者是最強藍籌。減息預期降，本地地產股捱沽，恒地（0012）跌3.3%，領展（0823）、新地（0016）、恒隆地產（0101）跌2%，九倉置業（1997）、新世界（0017）跌超過1%；銀行股偏軟，匯控（0005）跌0.9%，渣打（2888）跌1.6%，恒生（0011）跌2%。

分析：美匯兩年高 留意金融震盪

第一上海首席策略師葉尚志表示，美聯儲可能暫緩減息，加上近期各國主要央行仍在採取積極寬鬆的貨幣政策，息差擴闊刺激美元展開新一輪向上突破，美匯指數最高曾見108.26創兩年來的新高，要注意情况有加大全球金融市場震盪風險的可能。

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