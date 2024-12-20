鮑威爾放鷹 美匯升人幣受壓 人行中間價7月以來最偏強

然而，分析認為，隨着內地實施寬鬆貨幣政策及美國加徵關稅，人民幣貶值壓力增加，離岸人民幣可能在明年初見7.37至7.4的水平。

離岸人幣見7.3269 逾13月最弱

美聯儲於周四凌晨公布議息會議結果，被市場視為釋出鷹派信號。人民幣兌美元中間價昨日即使調弱至7.1911元，但仍高於彭博調查的市場預期均值1232點子，偏強幅度為7月25日以來最大，亦是連續第27日顯著偏強，不過離岸人民幣仍要貶值至7.3269，為去年11月3日後最弱；中間價發布後，匯率有所回升，平均水平為7.31。至於在岸人民幣，則一度貶值最多0.19%，是12月11日後最大貶值幅度，報7.2993元，為去年11月3日後最弱。

瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰發表報告認為，人行利用中間價嚴控人民幣匯價，將離岸價定於7.3附近。但由於美國加關稅及中美央行政策分歧，人行難扭轉人民幣貶值趨勢，只能放慢貶值步伐，明年人民幣進一步貶值至7.30以上似乎是不可避免。他指出，人民幣匯率需要中國經濟數據改善或美國關稅上調幅度的降低來支撐。

分析：貶值至7.3以上不可避免

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，從美聯儲最新的較鷹派立場看，即使人行開出偏強的中間價，人民幣受壓仍然顯著。在美元強勢、內地計劃實行寬鬆貨幣政策，加上特朗普擬明年加徵關稅等因素，均令人民幣後市極為不利。他認為，離岸人民幣在破7.32後，下個目標將是7.37；若再跌破，或下試7.4，並料明年初見7.37至7.4的水平。他亦估計人行年底前可能會採取降息或降準，以刺激經濟。

另外，環球銀行金融電信協會（SWIFT）統計數據顯示，今年11月份人民幣全球交易使用比重由10月的2.93%回升至3.89%，從日圓手中重奪全球第四大活躍支付貨幣地位。美元交易使用量則由前月47.04%向上升至47.68%，續位居首位。