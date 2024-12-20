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經濟

多家港銀減最優惠利率1/8厘 金管局：利率存不確定 置業小心管理風險

【明報專訊】美國本港時間昨日凌晨一如市場預期減息0.25厘後，以匯豐領頭的本港大型銀行公布下調最優惠利率（P）0.125厘，自9月減息周期啟動以來累計減息0.625厘，亦是自兩次各減0.25厘後將降幅減半。聯儲局官員在最新利率點陣圖將明年減息預期由1厘削至0.5厘，新任總統特朗普政策或刺激通脹上升，分析指聯儲局往後減息存在不明朗因素，本港銀行在減P方面較為被動，今次港銀或預支部分未來減息空間，若能幫助樓市對銀行亦有好處。

明報記者 歐陽偉昉

匯豐下調港元活期儲蓄利率0.125厘至0.25厘，匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，展望明年，利率走勢仍然存在很大不確定，該行將繼續密切留意外圍環境及本地經濟前景，並準備在有需要時調整利率。中銀香港（2388）、渣打、恒生（0011）、東亞（0023）、工銀亞洲、招商永隆均公布將P下調0.125厘，匯豐、恒生和招商永隆減息於今日生效，其他於下周一（23日）生效。

匯豐下調港元活期儲蓄利率0.125厘

1個月港元拆息昨報4.5298厘（見圖），較周三上升4.6點子（1厘等於100點子）。金管局總裁余偉文表示，聯儲局調低明年減息預期，反映未來減息步伐和幅度仍有不少變數，取決於美國通脹和就業數據走勢，經濟活動亦可能受財政和經濟貿易政策所影響。又指利率於可見的一段時間內仍可能會處於較高水平，並存在很大的不確定，市民在置業及做按揭等時要小心管理風險。

分析：港銀之後未必每次跟聯儲局減

特朗普擬上台後提高關稅、遣返移民等政策或推高通脹，臻享顧問董事總經理王良享認為及後港銀減息有相當大變數，通脹是影響聯儲局減息的主要因素，近期美國通脹降溫速度有所放緩。不過若特朗普政策未有推高通脹、美股下挫降低財富效應令通脹放緩，或失業率如9月般上升，美國減息則有可能增加至3至4次。

現時美息與當局估計的長期水平3厘還有1.5厘減幅，本港銀行尚餘0.25厘減息空間，王良享認為及後本港銀行減P會較為審慎，不再每次跟隨聯儲局減息。現時按揭貸款需求疲弱，他認為銀行在按揭除了降低鎖息水平，也可能將P降至5厘以下，即2008年零息時代以後的低位，若能幫助樓市可提升地產商的貸款需求、降低相關撥備和減少提早召回貸款的機會，對銀行也有好處。

借500萬供30年 每月供款減351元

下調最優惠利率後，市場主要新做按揭實際利率為3.5厘，假設貸款額為500萬元、年期為30年，每月供款額將降1.5%或351元至22,452元，入息要求降低1.5%或702元至44,904元。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美國明年仍然至少減息兩次，屆時港銀有機會繼續減P。銀行減息業主節省利息開支，亦增加市民入市信心，可帶動樓市交投量增加，促進經濟及樓按市場的復蘇，部分銀行亦會在息口下跌時對按揭業務取態更為積極。

相關字詞﹕曹德明 王良享 樓按 余偉文 減息 聯儲局 通脹 金管局 特朗普

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