THE CENDAS明年上半年落成 料呎租25元

嘉里溫控貨倉意向價逾億

翻查資料，上述地盤前身為東方新聞大廈，2008年由英皇國際（0163）以5.25億元收購，改名為英皇國際廣場，並在2011年以8.5億元售予高銀集團等，惟該集團及後陷財困，去年將地盤轉讓予爪哇控股。市場去年曾有消息稱，爪哇控股曾放售該地盤，意向價約32億元。

倉庫需求近年逐漸上升，葵青貨櫃碼頭有全層貨倉放售。中原（工商舖）高級分區營業董事張志傑表示，放售項目位於葵涌健全街3號嘉里溫控貨倉一倉A座9樓全層，將以交吉形式出售，面積達26,683方呎，意向價約1.067億元，平均呎價約4000元。資料顯示，業主早在1998年9月1867.81萬元購入，若以意向價售出，帳面將大賺逾8802萬元或4.7倍。

華置等逾8000萬放售屯門工廈

此外，由華置（0127）或有關人士持有的屯門廣建貿易中心18樓至20樓共3層，委託第一太平戴維斯出售，物業總面積約27,684方呎，將以現有狀况交吉出售，每方呎叫價2900元，即放售價逾8028萬元。第一太平戴維斯副董事總經理蕭兆新表示，為配合北都發展，政府將投放資源及不斷支持屯門工業區的未來發展，相信會帶來更多不同的商機。