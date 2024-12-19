THE CENDAS明年上半年落成 料呎租25元

【明報專訊】東九未來再有全新商廈落成，爪哇控股（0251）旗下九龍灣常悅道15號商業項目，命名為「THE CENDAS」，涉50萬方呎，包括約47萬呎寫字樓樓面、2.76萬方呎零售樓面，預計明年上半年落成，目前已接獲多家國際知名品牌及跨國企業預租查詢。據悉，THE CENDAS已展開招租，租金將參考同區甲級商廈，估計每方呎約25元水平。
嘉里溫控貨倉意向價逾億
翻查資料，上述地盤前身為東方新聞大廈，2008年由英皇國際（0163）以5.25億元收購，改名為英皇國際廣場，並在2011年以8.5億元售予高銀集團等，惟該集團及後陷財困，去年將地盤轉讓予爪哇控股。市場去年曾有消息稱，爪哇控股曾放售該地盤，意向價約32億元。
倉庫需求近年逐漸上升，葵青貨櫃碼頭有全層貨倉放售。中原（工商舖）高級分區營業董事張志傑表示，放售項目位於葵涌健全街3號嘉里溫控貨倉一倉A座9樓全層，將以交吉形式出售，面積達26,683方呎，意向價約1.067億元，平均呎價約4000元。資料顯示，業主早在1998年9月1867.81萬元購入，若以意向價售出，帳面將大賺逾8802萬元或4.7倍。
華置等逾8000萬放售屯門工廈
此外，由華置（0127）或有關人士持有的屯門廣建貿易中心18樓至20樓共3層，委託第一太平戴維斯出售，物業總面積約27,684方呎，將以現有狀况交吉出售，每方呎叫價2900元，即放售價逾8028萬元。第一太平戴維斯副董事總經理蕭兆新表示，為配合北都發展，政府將投放資源及不斷支持屯門工業區的未來發展，相信會帶來更多不同的商機。