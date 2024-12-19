冬至周末兩日9盤共推售近260伙

會德豐4項目以價單或招標共推60伙

泛海執行董事關堡林表示，是次1房入場單位為第5座1樓A02室，實用318方呎，最高折扣14.5%計，折實價325.15萬元、折實呎價1.02萬元。全個項目自去年7月開售至今累售552伙，並套現逾27億元，當中滙都II佔134伙，吸金逾5.7億元。另會德豐4個九龍東現樓項目（包括合作項目），亦於周日以價單或招標形式推出共60伙。

凱和山滙都共佔185伙

其他新盤方面，新地（0016）旗下啟德天璽．天，最新標售第6座Apex Tower的41樓Superior Sky Villa B室特色戶，實用1622方呎4房雙套間隔、連平台，成交價5914.58萬元、實呎約3.64萬元，項目自10月開售迄今累售逾880伙，佔全盤906伙約97%，其中招標售出單位佔109伙。恒地（0012）等發展的啟德跑道區天瀧新錄第3座26樓B室，實用1085方呎3房1套間隔，成交價3860萬元、呎價約3.55萬元。至於路勁與港鐵（0066）合作、已屆現樓的黃竹坑港島南岸晉環，本周連沽5伙，套現逾7600萬元，包括新錄第1A座32及33樓C室，實用1292方呎4房1套複式戶，成交價4132萬元，呎價近3.2萬元。

Wetland Seasons Bay 1期

1335萬售出4房連平台戶

新界不乏特色戶成交，新地已屆現樓的天水圍 Wetland Seasons Bay第1期，別墅WV6的3樓B室，實用902方呎，4房間隔連平台，以1335萬元售出、實呎1.48萬元。另萬科香港旗下、已入伙的上源，早前錄得撻大訂的第3B座20樓A室特色戶，新近以招標售出；單位實用1574方呎，4房間隔設天台及平台，連雙車位成交價2580.82萬元、實呎1.63萬元，買家獲120日成交期 。該單位2021年11月3374.8萬元購入（連雙車位）、實呎2.14萬元售出，惟相關買家早前撻大訂，是次重售做價較3年前低約794萬元或23.5%。