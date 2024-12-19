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港鐵拆細東涌東站一期收4標書 長實新地信置南豐參戰

【明報專訊】一年前錄得「零入標」的港鐵（0066）東涌東站一期項目，最終「拆細」項目重推，住宅部分發展規模減半至約600伙，俗稱入場費的前期費用每方呎約1022元，較去年推出時的每呎1580元調低約35%。項目昨日截標，獲收4份標書，全屬本地「大孖沙」。港鐵表示，將詳細考慮有關標書，並於稍後公布招標結果。有測量師預期，雖然發展商入標態度審慎，預計入標價不高，但由於項目銀碼較細，加上港鐵在東涌尚有大量住宅項目推出，相信港鐵不會選擇將項目流標。

明報記者 甘潔瑩

去年罕有錄得「零入標」的港鐵東涌東站一期，拆細後正式重新招標。港鐵表示，接獲4份標書。據悉，包括以獨資參戰的新地（0016）、南豐，而信置（0083）伙拍鷹君（0041）入標。至於早前高調稱會入標的長實（1113），昨日亦有入標。除信置及鷹君外，餘下3家發展商均曾在東涌區發展住宅項目。據悉，是次重推東涌東站一期，港鐵大幅削減規模，住宅規模大減一半，由原先興建4幢共1200伙，縮減一半至兩幢共600伙，同時亦毋須興建商場。另亦調低前期費用至3.3億元，較過去入場費11億元低70%。以可建住宅樓面約32.39萬方呎計，每方呎樓面地價僅約1022元，較去年折合每呎約1580元跌35%。

市場估值3.2億至8億

東涌東站發展項目位於興建中的港鐵東涌線延線東涌東站對面，該站預計2029年竣工，項目將分期進行發展，第一期位於項目東南部分。綜合各大測量師行，項目每呎樓面地價估值1000至2500元，估值約3.2億至8億元。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，今次項目共接獲4份標書，與去年9月中政府推售東涌官地收到的入標數目一樣。他分析，港鐵已大幅調低入場費，屬純住宅發展，省去興建商場的成本，同時港鐵在東涌尚有大量住宅項目推出，為避免影響整個區內發展，相信港鐵不會選擇流標。

業界料項目流標機會不高

美聯測量師行董事林子彬表示，是次重新推出招標規模較前減逾半，有助降低項目投資額及風險，惟項目與東涌市中心相距較遠，屬遠期鐵路項目，日後將設有購物及社區設施，亦擁有公共運輸交匯處等配套，惟東涌東鐵路站最快要5年後才啟用，並偏離現時東涌市中心，故實際上目前該區發展仍屬開荒階段，削弱對發展商的吸引力，料入標條件較保守。

事實上，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝在東涌東站一期再招收發展意向書時曾表示，項目發展規模及商務安排都有很多改變，希望迎合市場，港鐵作為鐵路公司，需靠物業補貼鐵路發展，加上東涌線延線正進行，故「招標工作唔可以停」。

相關字詞﹕林子彬 梁沛泓 鷹君 南豐 信置 新地 東涌東站1期 港鐵

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