Tesla滬廠負責人離職 知情人士：已完成歷史任務

上海工廠廠長是特斯拉中國除朱曉彤以外，最關鍵的職位，統管上海工廠一期、二期、電池、電機的工廠。特斯拉中國除了供應鏈歸美國總部管理，其餘製造相關部門均由工廠廠長管理。知情人士稱，宋鋼的離職，意味當初幫助特斯拉建立起上海工廠的人已完成歷史任務。特斯拉昨早段股價下滑1%。特斯拉周二股價曾升穿480美元創新高。瑞穗此前將特斯拉股票評級，上調至「跑贏大市」，並將其目標價由230美元上調超過1倍至515美元。

瑞穗表示，在特朗普政府未來4年任期內，特斯拉將享有「特殊的順風」（idiosyncratic tailwinds），例如對自動駕駛可能放寬監管，以及取消消費者購買電動車的稅務抵免，都可能使特斯拉相對於同行受惠。

（綜合報道）

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