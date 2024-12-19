彭博：證監查金融公司 涉納斯達克上市公司拉高出貨

包括港券商美承銷商等

在今次香港監管機構採取行動之前，紐約證交所在幾個月前曾經表示過對到當地上市的香港公司表示擔憂。彭博在較早前報道，該批美國上市公司的上市前投資者身分、與公司的關係，以及股份分配問題，均為被查詢的問題之列。

或合謀致美上市公司股價劇烈波動

今次傳出香港證監會介入調查，據報是圍繞所謂「拉高出貨（pump-and-dump）」的操作，據了解相關人士可能合謀，造成赴美上市的公司股價劇烈波動情况。至於今次調查是由香港監管機構發起，還是美方行動的一部分，以致調查涉及範圍、當前進展及狀態，均未清楚。彭博指出，香港證監會及納斯達克均不予置評。根據過往可供參考的情况，報道指香港證監會的調查並非一定會作出指控，即使提出指控，往往也需要數年時間才會公開。

在疫情期間及香港GEM板審批新股上市遲遲未有結果，加上香港監管當局收緊上市審批，冀提高上市公司質素，曾經觸發為數不少的準上市香港公司轉移到美股市場上市。隨之亦有不少香港的中小型投資銀行及相關專業及中介人士，紛紛向美股市場埋手。根據瑞恩資本最新統計，由今年初起截至昨日止，往美國市場上市的香港公司數目多達24家，一般多為集資金額較細的公司。