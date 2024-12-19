推動黃金市場發展工作小組成立

行政長官在2024年《施政報告》中提出，由財經事務及庫務局成立工作小組，全面檢視與黃金金融交易相關的各個範疇，推行建立國際黃金交易中心的工作，並就優化市場交易和監管機制、國內外推廣等擬定方案。

本月擬舉行首次會議

今次非官方成員包括張佩芝、張德熙、馮孝忠、李惟宏、呂海濤、馬滿福、謝滿全、黃紹基、黃王慈明、徐磊、張巧春及朱璟。

許正宇表示，工作小組匯聚業界領袖和專業人士，以及金融監管機構和市場參與者的代表，並將於本月內舉行第一次會議。他期待與成員緊密協作、積極討論，合力為發展香港黃金市場擬定周全的實施計劃。

推動構建國際級黃金倉儲設施

許正宇續稱，構建國際黃金交易中心是鞏固提升香港國際金融中心地位的新切入點。政府將推動構建國際級黃金倉儲設施，在增加倉儲的基礎上，擴展保險、檢測認證、物流等相關配套金融業務，同步擴充抵押、借用、對冲等相關衍生交易，逐步搭建完整的生態圈。