德勤料明年港IPO集資重返全球前三

首500大A股 僅1/3在港上市

歐振興稱，內地境外上市的備案審批流程加快，以及與香港資本市場的合作逐步優化，有助於更多A股發行人和內地龍頭企業來港上市。目前在內地市值首500的A股中，僅有三分之一在港上市。因此「先A後H」公司將成為明年新股市場重要動力。歐振興表示，目前已有數家市值超過2000億元人民幣的A股宣布來港上市，並有部分大型A股正在查詢上市事宜。歐續指出，明年將來港上市的新股中，有至少五宗IPO集資額可達10億美元以上（約78億港元），相信其中約3宗為A股上市公司。

歐振興表示，候任美國總統特朗普將出台對華貿易新政策，將加劇地緣政治不確定性，或會促使更多內地企業及在美國上市的中概股尋求來港上市。此外，美聯儲進一步減息及內地推出更多經濟刺激方案，將强化香港新股市場的動力和投資情緒。他預料，美國對華政策將在明年下半年基本穩定，同時內地亦可能推出應對政策，因此明年下半年新股市場氣氛將好於上半年。

歐振興指出，預計今年香港將錄得69隻新股上市，按年下跌1%，集資額876億元，按年上升89%。2024年，印度的IPO集資額及上市宗數均位居全球首位，而美國納斯達克和紐約證券交易所分別取得第二和第三位。上海證券交易所和深圳證券交易所分別位列第六和第八名。