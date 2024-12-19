明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

德勤料明年港IPO集資重返全球前三

【明報專訊】德勤中國昨發布內地與IPO市場回顧及展望，預計今年香港將位居全球IPO市場集資額第四名，重返前五名。德勤中國華南區主管合伙人歐振興預計，本港明年將迎來約80隻新股，按年增長16%、涉及IPO融資額可達1300億至1500億元，按年增幅48%至71%。以該集資額計，香港明年有望位列全球IPO市場集資額前三名。

首500大A股 僅1/3在港上市

歐振興稱，內地境外上市的備案審批流程加快，以及與香港資本市場的合作逐步優化，有助於更多A股發行人和內地龍頭企業來港上市。目前在內地市值首500的A股中，僅有三分之一在港上市。因此「先A後H」公司將成為明年新股市場重要動力。歐振興表示，目前已有數家市值超過2000億元人民幣的A股宣布來港上市，並有部分大型A股正在查詢上市事宜。歐續指出，明年將來港上市的新股中，有至少五宗IPO集資額可達10億美元以上（約78億港元），相信其中約3宗為A股上市公司。

歐振興表示，候任美國總統特朗普將出台對華貿易新政策，將加劇地緣政治不確定性，或會促使更多內地企業及在美國上市的中概股尋求來港上市。此外，美聯儲進一步減息及內地推出更多經濟刺激方案，將强化香港新股市場的動力和投資情緒。他預料，美國對華政策將在明年下半年基本穩定，同時內地亦可能推出應對政策，因此明年下半年新股市場氣氛將好於上半年。

歐振興指出，預計今年香港將錄得69隻新股上市，按年下跌1%，集資額876億元，按年上升89%。2024年，印度的IPO集資額及上市宗數均位居全球首位，而美國納斯達克和紐約證券交易所分別取得第二和第三位。上海證券交易所和深圳證券交易所分別位列第六和第八名。

上 / 下一篇新聞

港4電子錢包支援微信支付收款碼 針對北上線下消費 付款自動兌換人幣
港4電子錢包支援微信支付收款碼 針對北上線下消費 付款自動兌換人幣
「超購王」草姬暗盤升近三成 認購1250手才穩獲1手
「超購王」草姬暗盤升近三成 認購1250手才穩獲1手
恒指彈164點終止三連跌
恒指彈164點終止三連跌
新世界：網傳不實猜測 全面遵守披露要求
新世界：網傳不實猜測 全面遵守披露要求
美官據報見港銀金管局 警告勿助俄 財政部副助理部長上周來港 金管局：一貫不評論
美官據報見港銀金管局 警告勿助俄 財政部副助理部長上周來港 金管局：一貫不評論
美銀指港儲備僅夠用3年 今年靠土地基金撥千億
美銀指港儲備僅夠用3年 今年靠土地基金撥千億
基建債首認購不足額 許正宇：市場投資選擇多
基建債首認購不足額 許正宇：市場投資選擇多
推動黃金市場發展工作小組成立
推動黃金市場發展工作小組成立
彭博：證監查金融公司 涉納斯達克上市公司拉高出貨
彭博：證監查金融公司 涉納斯達克上市公司拉高出貨
證監按迅速發牌程序 向4虛產交易平台發牌
證監按迅速發牌程序 向4虛產交易平台發牌
港交所推「數據平台」提供歷史參考數據
港交所推「數據平台」提供歷史參考數據
內地10省市推優化跨國公司本外幣資金池政策
內地10省市推優化跨國公司本外幣資金池政策
本田日產研合併 抗衡中美電動車 最終或包括三菱汽車 有望成全球第三大車企
本田日產研合併 抗衡中美電動車 最終或包括三菱汽車 有望成全球第三大車企
拜登擬查中國成熟晶片 決定權料落特朗普手上
拜登擬查中國成熟晶片 決定權料落特朗普手上
Tesla滬廠負責人離職 知情人士：已完成歷史任務
Tesla滬廠負責人離職 知情人士：已完成歷史任務
張兆聰：一拖低位持續回升可跟進
張兆聰：一拖低位持續回升可跟進
港元定存6個月年息見4厘
港元定存6個月年息見4厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
技術取勝：瑞聲35.6元有支持
技術取勝：瑞聲35.6元有支持
楊智佳：港股年底成交淡靜 倘衝高防獲利盤湧現
楊智佳：港股年底成交淡靜 倘衝高防獲利盤湧現
周顯：新經濟資產持續上升有因
周顯：新經濟資產持續上升有因
湯文亮：富三代應享受人生
湯文亮：富三代應享受人生
港鐵拆細東涌東站一期收4標書 長實新地信置南豐參戰
港鐵拆細東涌東站一期收4標書 長實新地信置南豐參戰
冬至周末兩日9盤共推售近260伙
冬至周末兩日9盤共推售近260伙
新港人4326萬購海之戀海景相連戶
新港人4326萬購海之戀海景相連戶
THE CENDAS明年上半年落成 料呎租25元
THE CENDAS明年上半年落成 料呎租25元
新都城新港城商場聖誕生意料雙位數增長
新都城新港城商場聖誕生意料雙位數增長