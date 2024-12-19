「超購王」草姬暗盤升近三成 認購1250手才穩獲1手

草姬於耀才暗盤表現最佳，早段最高升逾54%至5.8元，收報4.85元，較上市價3.75元高29.3%。不計手續費，每手800股，帳面賺880元。於富途暗盤收報4.82元，較上市價高28.53%。不計手續費，帳面賺856元。該股昨晚公布分配結果，公開發售部分超額6082倍；國際配售部分超購0.79倍；一手中籤比率僅3%，認購1250手才穩獲1手。

英諾賽科集資最多15.3億

昨日3隻新股齊啓動招股，合計集資逾20億元。內地氮化鎵（GaH）芯片製造商英諾賽科 （2577） 集資最多15.3億元（見表），所得款項淨額約60%用於提升晶圓產能等。預期於12月30日掛牌，中金（3908）及招銀國際為聯席保薦人。招股書指出，英諾賽科是全球首家實現量產8英吋硅基氮化鎵晶圓的公司，擁有全球最大氮化鎵功率半導體生產基地。截至今年6月底，產能達到每月1.25萬片晶圓。公司自2021年起持續虧損，今年截至6月底止上半年虧損4.88億元人民幣，按年減少15.8%。

訊飛醫療健康之路同期招股

由科大訊飛（深：002230）分拆的人工智能醫療解決方案提供商訊飛醫療（2506）同於18至23日招股，集資5.8億元，預期於12月30日掛牌，華泰國際、廣發証券（1776）、建銀國際為聯席保薦人。根據弗若斯特沙利文資料，公司2023年收入規模在中國醫療人工智能行業中排名第一。今年首6個月，訊飛醫療收入2.29億元人民幣，按年升17.8%，公司擁有人應佔虧損1.3億元人民幣，按年擴大約33%。

醫療平台健康之路（2587）亦於同期招股，集資最多2.2億元。而3家新股昨招股首日公開發售部仍未獲足額認購。

明報記者 邱潤青