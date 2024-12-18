曦蕓居高端長者公寓 提供酒店式服務

明報記者 歐陽慧恩

攝影 廖凱霖

曦蕓居共設有3款單位，分別為獨立自住型、生活協助型、認知照顧型，其中獨立自住型佔68個，分佈於12至22樓，房間實用面積由441至695方呎，為行動自如、生活只需少許協助的長者居住，單位設計分為中式、現代經典及簡約風格三種。

分獨立自住生活協助認知照顧 3款戶型

其中，16樓02室採中式風格，實用695方呎、兩房兩套戶型，租金包括水電費、每星期6次房間清潔服務、每日早午晚餐及下午茶，但單位內開放式廚房，提供電磁爐及雪櫃等電器，讓住客可隨心儲備或烹調個人喜歡的食物。

客飯廳和睡房均可望快活谷馬場景觀；單位內設大量入牆家俬，具備足夠儲物空間，書房設電動收合牀，與院方商量後，可讓親友短暫留宿，如有外傭同住，亦可向院方申請。

位處雲地利道 望快活谷馬場

院方除安排醫護人員定期為住戶進行身體檢查外，各單位皆配有AI機械人，可按需要為住戶測量血壓、叫餐，甚至召喚護士站急救等，房內設有多個平安鐘，以便不時之需。

醫護人員定期為住戶檢查身體

浴室方面，考慮到行動不便長者需要，浴室門加闊讓輪椅進出，沐浴區亦同設淋浴區、高身浴缸，讓行動不便長者亦可浸浴。此外，所有單位均採用軟墊膠地板，有防滑及靜音等功能，並能緩和跌倒的衝擊力。

生活協助型單位分佈於5樓至8樓，設68個單位，實用面積262至362方呎；認知照顧型單位位於2至3樓，設32個，實用面積262至393方呎，此兩類單位均提供安老院舍服務，並採全開放式設計，以便醫護照顧長者，亦分為單人房及雙人房；其中雙人房只限親友共住，如夫婦或兄弟姐妹，並不會安排陌生人同住一室。

設計參照加州高級長者公寓

曦蕓居設有診療室，以及提供針對長者需要的會所設施，包括水深1.1米的室內泳池、水中跑步機、健身室、按摩、美甲及理髮等服務，平台草坪區更可望快活谷馬場，如不想每日每餐只吃提供的餐點，1樓餐廳提供多種中、西餐點。

屬獨立自住型單位的住客，可在設施開放期間預約及使用大部份設備，並能自由出入屋苑，至於生活協助、認知照顧型的住戶，可經由醫護安排使用設施。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[睇樓手冊]