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經濟

香港地產

清水灣大廈兩座批建5層高住宅 涉2.5萬呎

【明報專訊】發展商減慢申請發展圖則的進度，屋宇署公布今年10月份批出的建築圖則共涉11份，包括3項住宅及商住發展、3項商業發展、兩項工廠及工業發展，以及3項社區服務發展，其中原由已故「六叔」邵逸夫夫人「六嬸」方逸華持有的西貢嘉澍路8號清水灣大廈G及H座，獲准重建兩座5層高住宅，總樓面約25,182方呎。

會德豐黃竹坑道獲批建31層高工廈

至於獲批則的非住宅項目，包括會德豐今年8月透過強拍統一業權的黃竹坑道52號合隆工業大廈；項目鄰近華懋旗下南灣如心酒店，獲重建1幢31層高（建於2層地庫上）的工廈，總樓面約11.74萬方呎。

另信和集團黃氏家族旗下的屯門黃金海岸酒店旁地皮，獲准興建一幢兩層高商用物業（連露天停車場），涉樓面約3.07萬方呎；上述地皮在今年初獲城規會批准其商店及服務業發展。

此外據屋宇署資料顯示，繼今年6月及8月，今年10月份全港私宅項目動工再出現「零動工」，今年首10個月動工量累計共4539伙，較去年同期8909伙減4370伙或49%，為10年同期新低紀錄。私宅落成量方面，今年10月份全港共有4個項目、共3715個私宅單位落成，創33個單月新高，並較9月份的1299伙，增加2416伙或1.86倍；至於今年首10個月累計落成量共14,638伙，較去年同期的10,570伙，增加4068伙或38%。

相關字詞﹕黃金海岸酒店 信和黃氏家族 建築圖則 屋宇署 會德豐

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