啟德本月53宗租賃 天寰1房呎租52元

逸濤灣3房呎租逾46元

港島租盤承租力亦不弱，美聯助理區域經理鄭琨表示，西灣河逸濤灣夏池軒低層C室，實用737方呎3房1套間隔，獲同區客以3.4萬元承租，實用呎租逾46元；業主2008年12月以約650萬元購入，享租金回報率6.3厘。

筲箕灣形薈亦錄租務成交，中原資深分區營業經理李偉寧稱，屋苑第1B座高層F室，實用431方呎兩房間隔，以月租2.08萬元成交，實用呎租逾48元；業主2016年以823萬元一手購入，享租金回報率約3厘。

駿景園3房月租3萬 呎租31元

新界方面，中原首席分區營業經理陳韻兒表示，火炭駿景園第10座低層B室，實用974方呎3房1套間隔，議價後減2000元或6.3%，獲同區客以3萬元承租，實用呎租約31元；業主2010年以680萬元購入，享租金回報率約5.3厘。