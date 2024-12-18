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經濟
2024年12月18日星期三
股市最前線
港交所明年降買賣差價 最高達六成 買賣盤輸入限價加減24個價位或5%
余偉文：與內地研優化「跨境理財通」
恒指跌95點 大市成交逾一周低
國資委：明確管理央企市值方向
健康之路招股 每手4444元入場
阿里74億悉售銀泰百貨持股 料錄93億虧損 交易須待審查
AEF新設1.5億美元基金 專注投資AI初創
大摩料明年港GDP增長放緩至2.2%
路透：內地領導層同意明年赤字率4%
信諾環球：Meta數碼工具省線上營銷成本
新世界據報違貸款條款 尋求銀行豁免
電商Temu蟬聯美iOS免費App下載榜首
TikTok CEO到佛州拜會 特朗普：或採「禁令」以外方法
軟銀承諾投資千億美元 料美科技領域創10萬職位
金融科技業巨頭示好 紛捐款特朗普就職典禮
張兆聰：人幣貶值壓力大 困擾股市
港元定存工銀亞洲新客1個月年息見4厘
美元定存高息精選
巴克萊研究報告：巴克萊：料明年美減息兩次
技術取勝：國航20天線再現支持
楊智佳：港股弱勢 資金偏好防守股
周顯：高官議員減人 省開支兼增效
湯文亮：玩比特幣唔會輸死人
胡應湘：合和酒店投資150億 逾10年回本 提供1000房 料明年首季正式營運
解決房屋問題 有必要發展北都
舒適堡相關人士沽曦巒兩伙 持貨12年料蝕千萬
啟德本月53宗租賃 天寰1房呎租52元
ST. GEORGE'S MANSIONS累售百伙 吸金87億
清水灣大廈兩座批建5層高住宅 涉2.5萬呎
曦蕓居高端長者公寓 提供酒店式服務
採會員制 購債券700萬起
匯豐私銀范卓雲：明年環球股票回報表現勝債券
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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港交所明年降買賣差價 最高達六成 買賣盤輸入限價加減24個價位或5%
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