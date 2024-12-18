金融科技業巨頭示好 紛捐款特朗普就職典禮

【明報專訊】特朗普周一在當選後首次舉行的新聞發布會表示，很多優秀的企業高層、頂級銀行家來到，「每個人都想成為我的朋友」。特朗普認為，這與他在2016年首次當選時有很大不同，「在首個任期內，每個人都跟我作對」，一些不滿他的人如今卻對他很好，「我不知道，是性格變了還是怎麼的」。金融企業，以至與特朗普關係不睦的科技行業，近期紛紛準備為特朗普的就職典禮基金捐款。亞馬遜、Meta、OpenAI創辦人Sam Altman、對冲基金巨頭Citadel創辦人格里芬（Ken Griffin）等，已計劃向就職典禮基金各捐出100萬美元。格里芬在今年大選向共和黨的政治行動委員會捐出超過1億美元，但這些捐款並非直接用於支持特朗普的競選活動。