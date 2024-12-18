軟銀承諾投資千億美元 料美科技領域創10萬職位

將在特朗普2029年卸任前完成

特朗普向孫正義問到，在1000億美元投資的基礎上能否進一步加碼，「你願意提高到2000億美元嗎？」孫正義稍微考慮一下，然後說：「我會盡力促成此事。」特朗普說：「好的，2000億美元。」孫正義打趣說：「他真是個談判高手。」目前尚未清楚軟銀將如何提供資金。該公司目前約有300億美元現金。

特朗普在2016年首次入主白宮時，孫正義也承諾在美國投資500億美元，並創造5萬個職位。軟銀當時確實履行了500億美元的投資承諾，但未能查證當時創造了多少職位。

特朗普已準備下月就職後，迅速推進其提振經濟的議程。他上周表示，任何在美國投資10億美元以上的項目，都將獲快速審批。

本周會見亞馬遜貝索斯

近期各國政要及企業巨子紛紛爭取與特朗普會面。CNN引述知情人士稱，特朗普將於周二與Netflix（美：NFLX）聯合行政總裁Ted Sarandos會面，而Sarandos以往傾向支持民主黨人。特朗普上周透露，計劃於本周與亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯會面。他此前已於海湖莊園，與facebook行政總裁朱克伯格、蘋果（美：AAPL）行政總裁庫克、Alphabet（美：GOOG）行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）、Alphabet聯合創辦人布林（Sergey Brin）等會面。

（綜合報道）

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