軟銀承諾投資千億美元 料美科技領域創10萬職位

【明報專訊】特朗普與日本投資巨頭軟銀集團（日：9984）行政總裁孫正義，周一在特朗普名下的佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）聯合宣布，軟銀計劃在特朗普4年任期內，對美國項目至少投資1000億美元。軟銀預計，其在美國的投資，將在人工智能和創新科技領域創造10萬個就業職位，所有投資計劃將在特朗普2029年卸任前完成。
將在特朗普2029年卸任前完成
特朗普向孫正義問到，在1000億美元投資的基礎上能否進一步加碼，「你願意提高到2000億美元嗎？」孫正義稍微考慮一下，然後說：「我會盡力促成此事。」特朗普說：「好的，2000億美元。」孫正義打趣說：「他真是個談判高手。」目前尚未清楚軟銀將如何提供資金。該公司目前約有300億美元現金。
特朗普在2016年首次入主白宮時，孫正義也承諾在美國投資500億美元，並創造5萬個職位。軟銀當時確實履行了500億美元的投資承諾，但未能查證當時創造了多少職位。
特朗普已準備下月就職後，迅速推進其提振經濟的議程。他上周表示，任何在美國投資10億美元以上的項目，都將獲快速審批。
本周會見亞馬遜貝索斯
近期各國政要及企業巨子紛紛爭取與特朗普會面。CNN引述知情人士稱，特朗普將於周二與Netflix（美：NFLX）聯合行政總裁Ted Sarandos會面，而Sarandos以往傾向支持民主黨人。特朗普上周透露，計劃於本周與亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯會面。他此前已於海湖莊園，與facebook行政總裁朱克伯格、蘋果（美：AAPL）行政總裁庫克、Alphabet（美：GOOG）行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）、Alphabet聯合創辦人布林（Sergey Brin）等會面。
（綜合報道）
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