新世界據報違貸款條款 尋求銀行豁免

消息：金管局上周與相關銀行會面

消息人士更表示，據稱金融管理局上周曾經與涉及新世界債務較多的銀行業界會面，尋求業界繼續支持該集團。

受到尋求銀行豁免財務條款消息影響，新世界股價一度跌2.45%，其後跌幅收窄至1.22%，收報5.65元。新世界沒有回應有關傳聞；金管局表示，不會評論個別機構的事宜。

新世界沒回應傳聞

根據現行上市規則，若上市公司有觸及財務條款，並導致違約等對股價敏感消息，按例需予以披露，但是截至本報截稿止未見新世界發表公告更新狀况。

新世界在9月公布6月底止全年度業績顯示，當時淨債務除以總權益（相當於淨資產）比率才55%，並宣稱在8月底獲銀行50億元貸款，但兩個多月後Debtwire報道指有關比率升至逾100%，若屬實，情况變化之快引起投資市場關注。Debtwire估計，新世界待一年內償還債務達383.5億元，按新世界年報所載，一年內到期銀行及其他貸款，連同債券及票據總額達416.32億元。