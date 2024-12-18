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經濟

大摩料明年港GDP增長放緩至2.2%

【明報專訊】摩根士丹利發表報告指出，中美貿易摩擦升溫及內地價格戰加劇，將對本港投資活動和零售市場構成壓力，並抵消較低利率帶來的支持效果。該行預計，明年香港實質GDP（本地生產總值）增長將放緩至2.2%、後年更降至1.8%。

大摩認為，即使美國於2025至2026年間分階段提高對中國商品的關稅，由於中美貿易僅佔香港轉口業務的6%，且內地通過香港轉口至其他國家的出口增加，均一定程度上緩解關稅帶來的影響。然而，市場對地緣政治不確定性上升的情緒可能會抑制本港投資活動；同時，內地通縮壓力及人民幣貶值將擴大內地與香港的價格差異，導致港人淨流出及更多消費者轉向內地電商產品，進一步削弱香港零售市場需求。

搶人才推高住宅租金 抵消低通脹影響

該行估計，明年本港消費者物價指數（CPI）將放緩至1.6%，並於2026年降至1.2%。不過，「搶人才」計劃預計將增加移民，進而推高住宅租金，某程度上抵消低通脹帶來的影響。

報告還提及多項潛在風險，包括市場利率上升可能抑制本港投資活動，並導致資產價格下跌；美國實施10%關稅，將影響香港的商品轉口，並加劇內地通縮和人民幣貶值，削弱本港零售競爭力。但若內地需求回升，香港的商品和服務貿易將因此受益。

高盛料美聯儲明年減息3次

另一方面，高盛發表報告分析美國聯儲局減息路徑，指出目前美國勞動市場數據尚不足以證明其已經全面穩定，考慮到新政府政策不確定性，尤其是潛在關稅增加對消費者價格的影響，聯儲局官員可能採取更謹慎立場。

該行預期，本周美聯儲議息會議，其經濟預測摘要（SEP）將顯示通脹路徑略微上調，部分與會者或已考慮到關稅帶來的影響；又預測是次會議公布的點陣圖將反映聯儲局明年減息3次至3.625%，2026年再減息兩次至3.125厘，長期或中性利率預期將略為上調至3厘。

相關字詞﹕中美貿易 GDP增長 香港經濟 大行報告

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