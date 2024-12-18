AEF新設1.5億美元基金 專注投資AI初創

AEF NextGen基金將專注投資利用AI解決結構性問題的初創，主要涵蓋AI深度應用的行業，包括金融服務、消費零售、醫療保健、建築和房地產以及藝術和娛樂領域。

此外，基金亦會針對具備一定產品市場契合度的成長期公司，提供全球擴展所需的資源網絡及專業知識。

AEF自2015年起已向逾80家初創企業投資超過1億美元，吸引超過28億美元聯合投資資金，投資組合涵蓋多個產業。

AEF行政總裁兼NextGen Partners合伙人周駱美琪表示，AI發展一向是該基金重點關注領域之一，過去十年透過多個具影響力的項目，例如早於2018年成立香港首個AI初創公司加速器—香港人工智能及數據實驗室（HKAI Lab），推動初創企業的創新發展等。

AEF NextGen基金可進一步深化AEF對初創生態的貢獻，借助阿里的生態系統，協助被投公司的業務發展進一步強化優勢。