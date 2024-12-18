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經濟

阿里74億悉售銀泰百貨持股 料錄93億虧損 交易須待審查

【明報專訊】阿里巴巴（9988）與銀泰百貨的十年姻緣終完結。阿里巴巴昨午公布，公司與另一名少數股東同意將銀泰100%的股權出售予內地紡織服裝行業龍頭企業雅戈爾集團和銀泰管理團隊成員組成的購買方財團。阿里目前持有銀泰約99%股權，預計出售所得款項總額約為74億元（人民幣，下同）（相當於10億美元），並錄得虧損約為93億元（相當於13億美元），交易尚須通過中國經營者集中審查和其他慣例交割條件。

明報記者 方楚茵

今次銀泰的買家雅戈爾集團來頭不小，據其官網介紹，集團業務除了服裝，亦涉足地產、股權投資及貿易等方面，在2023年度實現銷售收入1916億元，位居中國民營企業500強的第36名，旗下雅戈爾時尚（滬：600177）於上交所上市。截至昨晚，雅戈爾時尚未於交易所發布公告，有內媒指今次收購方或為雅戈爾集團董事長、寧波富豪李如成家族基金，而非上市公司。

內媒：李如成家族出手 非上市企收購

另有內媒引述雅戈爾集團指出，將給予銀泰管理層充分運營空間，支持銀泰進一步高質量發展。今次與銀泰管理層共同投資銀泰，旨在強鏈補鏈，完善時尚生態圈。銀泰相關人士表示，未來在雅戈爾集團支持下，共同注入資源，繼續為廣大消費者提供優質的零售購物體驗。

至於銀泰百貨創辦人沈國軍旗下的銀泰集團於午後發聲明，表示已於2017年將銀泰百貨出售給阿里巴巴，銀泰百貨現為阿里巴巴旗下公司，與銀泰集團無直接關聯。

阿里巴巴與銀泰百貨的緣份源於兩名創辦人，阿里的馬雲與沈國軍同為浙江商人，私交甚篤，共同發起雲峰基金等，更不時互相投資旗下公司。而自2009年阿里巴巴發起首個「雙11」後，打擊線下實體零售，作為杭州實體百貨業龍頭的銀泰與阿里巴巴一直被市場視為競爭對手，惟至2014年阿里突然斥資53.7億港元戰略入股銀泰商業（除牌前編號1833）（見表），由競爭走往合作。當時雙方表示會攜手成立新公司，整合優勢資源，構建一套打通線上線下的未來商業基礎設施體系，幫助推動實體商業與互聯網經濟的雙向融合。

其後阿里持續增持銀泰，在2016年6月底正式行使上述的換股權，令持股進一步升至27.83%，正式成為銀泰商業大股東。更令市場意外的是，阿里於2016年底與沈國軍聯手私有化公司，溢價達42.25%或每股10元，涉資198億港元。

阿里收編銀泰共斥資逾200億

在阿里收編銀泰百貨的10年長路，前後斥資逾200億元，卻似乎「雷聲大雨點小」，最終更願蝕本93億元將之賣予寧波富豪李如成手上，為10年緣份畫下句號。

相關字詞﹕李如成 雅戈爾 馬雲 沈國軍 銀泰 阿里巴巴

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