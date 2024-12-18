港交所明年降買賣差價 最高達六成 買賣盤輸入限價加減24個價位或5%

明報記者

第一階段下，股價10元至20元的股票，其差價由目前的0.02元，收窄至0.01元，下調幅度為50%。20元至50元的股票，其差價由目前的0.05元，收窄至0.02元，下調幅度為60%。在第二階段，股價0.5元至10元的股票，其差價由目前的0.01元，收窄至0.005元，下調幅度為50%。（見表1）

首階段涉283隻證券

按2021至2023年間錄得的平均收市價及成交額計算，第一階段涉及283隻證券，約佔約2600隻適用證券的11%，佔日均成交金額約29%。第二階段涉及1345隻證券，約佔適用證券約51%，佔日均成交金額約24%。

業界：助提升市場流動性

此外，現時報價規則規定，輸入買賣盤時，被動買賣盤的價格與對應參考價差不能超過24個價位。為實施下調買賣差價，港交所於諮詢文件建議報價規則之上增設以百分比（即3.5%）為基準的要求。不過有意見認為，雖然附加了3.5%（以跟24個價位比較，較高者為準） 的要求，但仍不能有效將價格限制範圍變回下調前一樣寬闊，認為如果建議被採納，將會使輸入限價範圍收窄，交易效率受影響，或不利市場活動。故港交所經仔細考慮後，決定將3.5%的基準擴大至5%。按港交所計算，採用5%或24個價位的報價規則後，將有近400家股份下價範圍較目前擴闊（見表2）。

證券及期貨專業總會會長陳志華表示，雖然港交所維持24個價位，但由3.5%擴大至5%，尚可以接受。該會又指出，下調買賣差價將有助於提升市場流動性、降低交易成本，並改善市場的整體效率。

港交所：可降整體交易成本

港交所指出，是次諮詢接獲110份回應意見，包括57家交易所參與者，代表約89%的市場份額。由於建議獲大多數回應人士支持，而支持建議的回應亦代表了現貨市場的大多數成交額，故決定按原定計劃，分兩階段實施。港交所集團副行政總裁、聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，下調股票買賣差價，可降低市場整體交易成本，也提升價格發現流程效率。

不過，一些回應人士反映下調買賣差價可能導致交收費用上升，因為會分拆訂單以獲取更佳價格，並預期小額交易的數量隨之增加。港交所認為，調低差價可能會導致現貨市場的平均交易額下降，為了在不增加整體市場交易成本的情况下順利實施新措施，建議調整股份交收費用的結構，最低和最高收費的設定將被取消，取而代之的是按照交易的名義價值而收取調整後的收費率，證監會正審視有關新安排。