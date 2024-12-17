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經濟

香港地產

十大屋苑半月83宗成交 逢長假料全月跌三成

【明報專訊】本周美國議息前，市場觀望情緒濃厚，加上聖誕假期臨近，樓市缺乏方向，連帶十大屋苑交投未見突破。綜合市場資訊，十大屋苑本月上半月（1至15日）錄約83宗成交，較上月同期約90宗低約7宗或8%，其中只有鰂魚涌康怡花園及將軍澳新都城本月上半月成交量超過上月同期（見表），惟有業內人士估計，踏入本月下旬，假日氣氛漸濃，加上部分買家觀望美國議息結果，入市態度較審慎，本月全月成交量有機會較上月全月156宗大跌三成。

康怡上半月9宗超上月同期3.5倍

值得一提，雖然十大屋苑本月上半月交投較上月同期下跌約8%，但當中康怡花園及新都城本月上半月成交量已追過上月同期，其中康怡花園本月上半月錄約9宗成交，較上月同期的2宗上升3.5倍，平均實呎約12,300元。至於新都城上半月錄9宗成交，較上月同期7宗增近三成。康怡花園過去周末連錄兩宗成交，包括位於L座低層15室，實用面積605方呎，3房間隔，望太古城，以710萬元沽出，實呎11,736元。中原地產首席分區營業經理楊文傑表示，上述單位買家為用家，因租金持續上升，認為現時樓價已近接受水平，因此決定轉租為買，入市單位自用。原業主1990年145萬元購入，持貨約34年，帳面獲利565萬元或3.9倍。

投資者1250萬購太古城3房連約戶

另外，有長線投資者年底前入市鰂魚涌太古城連約戶。美聯分行高級營業經理范浩軒表示，太古城翠榕閣高層C室連租約單位，實用897方呎，3房1套間隔，獲長線投資客以1250萬元承接，實呎13,935元。原業主1997年約300萬元購入，帳面獲利約950萬元或逾3倍。

代理料下月樓市或現小陽春

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入本月中，聖誕節日氣氛日漸濃厚，不少買家準備外遊及慶祝佳節，擱置入市計劃，加上買家觀望本周美國議息結果，入市態度較審慎，相信十大屋苑本月全月成交將較上月下跌約三成。不過陳永傑估計，本周美國減息機會大，屆時本港銀行亦會跟隨，加上美國候任總統特朗普下月正式宣誓就職，屆時對華政策或明朗化，樓市下月交投或大幅反彈。

相關字詞﹕美國議息 太古城 新都城 康怡花園 十大屋苑

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