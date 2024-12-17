高臨伙中原送聖誕新年優惠總值10萬

蔚藍東岸三家村至中環渡輪啟航

另外，五礦地產（0230）發展的油塘現樓蔚藍東岸，自2020年開售至今累沽約442伙，套現逾39億元，平均成交呎價約19,874元。發展商與珊瑚海船務合作，為屋苑住戶開辦來往三家村碼頭至尖沙嘴及中環的循環線，於剛過去周日（12月15日）啟航。

五礦地產營銷及市務總監黃少鴻表示，來往三家村碼頭至尖沙嘴及中環航線每日提供11個班次，由三家村碼頭開出，約30分鐘船程先前往尖沙嘴碼頭；再由尖沙嘴碼頭前往中環10號碼頭，船程約8分鐘，回程由中環直達三家村碼頭。

根據船公司網頁，三家村碼頭及中環碼頭開出的首班船，分別為早上6時15分及7時05分，尾班船分別於晚上9時15分及10時05分開出；凡持有蔚藍東岸乘船通行證的住客，可在開航1年內（即明年12月14日或之前） 免費無限次乘搭上述渡輪循環航線、及由三家村往來西灣河的固定渡輪服務。