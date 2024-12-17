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經濟

香港地產

凱和山劈價推70伙即晚近沽清 大手客3300萬掃維港‧雙鑽3伙 3房戶雙破頂

【明報專訊】美國聯儲局本周進行本年最後一次議息，市場預期再次減息的概率大，但隨着聖誕節及新年臨近，一手市場未有大型全新盤推出，發展商主力銷售餘貨，其中路勁（1098）牽頭的屯門掃管笏現樓項目凱和山，上周劈價加推的70伙，於昨晚展開新一輪銷售，市場消息稱，該批單位即晚將近沽清，套現逾3億元，料短期內加價加推。另大手客再現啟德跑道區，中海外（0688）已屆現樓的維港‧雙鑽，昨獲大手客斥約3330萬元連掃3伙，其中一伙3房戶以1658萬沽出，實呎2.79萬元，創項目標準戶呎價及成交價新高。

明報記者 江俊洋

凱和山昨晚以先到先得形式推售70伙前，已有約150組準買家到達位於尖沙嘴北京道一號的售樓處等候。項目不乏大手客入市，有買家以2405萬元連購6伙1房戶作投資用途，當中成交價最高為第3座18樓K室，實用面積384方呎1房間隔，以414.8萬元售出，呎價1.08萬元。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，該盤不排除短期加推，並將有提價空間；預計明年利率將持續低走，「供平過租」將重臨。是次發售的70伙，涵蓋開放式至兩房戶，扣除折扣及優惠後，變相最高約六八折推出，折實價248萬至565萬元、折實呎價7998至9943元，整批折實均呎9175元，較去年9月首批折實均呎11,088元，低約17%，個別單位更較1年前同類戶型平逾兩成，近半單位的折實價低於400萬元。

大手客2405萬掃凱和山6伙

啟德跑道區繼上周後再有大手客掃入新盤個案，其中中海外旗下現樓維港‧雙鑽，有大手客昨共逾3330萬元連購3伙作自住，位於2B座30樓A至C室，實用面積306至593方呎，屬1房至3房戶型，成交價661.9萬至1658萬元，實呎約2.16萬至2.79萬元；其中上述A室，實用面積593方呎，3房間隔，成交價1658萬元，呎價約2.79萬元，創項目標準戶呎價及成交價新高。

路勁顏景鳳：凱和山擬短期加價加推

此外，同區恒地（0012）牽頭的現樓項目天瀧，亦標售第3座23樓B室，實用面積1085方呎、3房1套間隔，成交價3752萬元，呎價約3.45萬元，成交記錄冊顯示，買家享540天特長成交期，若提早上會，可享最高3.5%現金回贈。項目自10月中起，以現樓形式推售後累沽47伙，套現約18.4億元。另外，港島豪宅盤亦錄一手成交，其中新地（0016）北角海璇II本月開齋，位於2座19樓B室，實用面積1153方呎、3房1套間隔，連車位4850萬元成交，呎價約4.2萬元。

相關字詞﹕大手客入市 海璇II 啟德跑道區 維港‧雙鑽 路勁 凱和山 新盤

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