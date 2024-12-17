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經濟
楊智佳 數據尋寶

投資策略

楊智佳：中國鐵塔近期再起動 可上試1.3元

【明報專訊】中國經濟數據連番令市場失望，拖累港股持續下滑，恒指昨日下跌175點，收報19,795點，主板成交降至1341億元。市場對於內地經濟信心下降，形成港股價量齊跌，風險胃納下降，亦令行業的強弱趨勢出現改變。

港股風險胃納降 行業強弱趨勢變

《明報》港股數據庫涵蓋股份當中，上升與下跌股份分別為32.18%及67.53%；陽燭比例31.2%，陰燭比例68.51%。升跌股份大概1比2，市况偏弱，但非一面倒下跌。

偏弱的行業，依然是受到中國貨幣供應M2增速放緩影響較大的股份，包括金屬及礦石（跌2.39%）、內房及物管（跌2.53%）、中資金融（跌0.68%），這些行業弱勢形成，暫未見扭轉劣勢的情况。逆市上升的仍是周期性防守力強的行業，公用事業（升0.29%）、電訊（升0.59%）、燃氣供應（升0.14%）。

30個港股數據庫涵蓋的行業當中，昨上升股份比例達到50%或以上，包括中資電力（67%）、公用事業（71%）、公路鐵路（75%）、房託基金（63%）、原材料（55%）、電訊（50%）、燃氣供應（57%）、環保及新能源（70%），投資者除了偏好防守性股份，較大受惠財政政策的行業，是短期命中率相對高的行業。

三大電訊股中線為港股「穩膽」

下一個影響資金輪動的消息，就是周三晚美國聯儲局議息，目前利率期貨顯示，市場預期12月有97%機會減息0.25厘，明年1月則按兵不動，81%機會12月減息而明年1月按兵不動。而聯儲局方面很大機會順應市場，表達出貨幣政策於明年1月進入觀察階段。換言之，難有觸發美元以至人民幣滙價大幅波動的因素，因此，內房金融表現偏弱、電訊偏強的情况，於年底前估計難有大改變。

三大電訊股中移動（0941）、中國聯通（0762）及中國電信（0728）升幅介乎1.1%至2.7%，中線持有是港股市場的「穩膽」。

鐵塔反覆向上機會大

此外，中國鐵塔（0788）長期走勢正逐步好轉。以周線圖觀察，2021年至今形成「大圓底」走勢，今年開始成交持續增加，9月明顯突破頸線水平，10月至11月回撤至1元水平，略高於頸線，可視為向上突破的後抽狀態。股價守住20周線，近期再度向上，後市上試1.3元難度不高，有條件進一步向上。不過，此股波幅甚低，即使上試1.3元亦需要一點耐性。以其防守性偏高性質，加上股息率4.9厘，股息回報有吸引力。

鐵塔今年首3季收入按年升3.3%，塔類業務非常穩定，收入由跌轉升僅1%，較具增長速度的智聯業務佔整體收入接近一成，涉及數據採集、政企通訊網等業務，今年收入增長17.5%。

鐵塔11月公布了股份十合一計劃，久沉的股份出現股權動作，亦是有利股價之舉動，股價反覆向上機會大。

[楊智佳 數據尋寶]

相關字詞﹕數據尋寶 財經專欄 楊智佳

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