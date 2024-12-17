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經濟
2024年12月17日星期二
技術取勝
投資策略
券商百倍孖展 FINI催生超購王 草姬超購料逾6100倍 業界籲檢討回撥保機構定價權
上周獲中證監批准 古茗再申港上市
內地上月零售固投同遜預期
內地70大中城市樓價跌幅今年首收窄
中國明年經濟增長預測 穆迪上調至4.2%
內地數據遜預期 恒指跌175點 內房股內需股普遍回吐 「中特估」逆市升
戶戶送推「戶戶商店」零售外送服務
港交所下月接受在岸國債作互換通抵押品
內媒：阿里擬售銀泰百貨持股予雅戈爾
朗豪坊聖誕裝置可回收再用 逾六成植物可重新種植升級再用
聯儲線人：本周或暗示放慢減息 周四料仍減0.25厘 惟修訂點陣圖
比特幣再創新高 升穿10.6萬美元
FT：美外國投資委會對日鐵購美鋼分歧
張兆聰：高息國企股料向好 中移動可吼
港元定存高息精選
人民幣定存高息精選
梁天卓：AI助教利弊並存
何民傑：酒店房租稅 好心做壞事
黃雯怡：中聯通可追落後 上望7.3元
馬陳杰博士：AI時代十個商業轉型關鍵（二之一）
薛偉傑：中國晶片出口破萬億 仍未扭轉整體格局形勢
技術取勝：國泰9.48元成初步支持
格力董明珠：小米專利侵權賠我50萬 小米公關部：經再核查 信息不實
楊智佳：中國鐵塔近期再起動 可上試1.3元
周顯：公務員減薪易實行
湯文亮：一簽多行奏效 應乘勝追擊
凱和山劈價推70伙即晚近沽清 大手客3300萬掃維港‧雙鑽3伙 3房戶雙破頂
高臨伙中原送聖誕新年優惠總值10萬
十大屋苑半月83宗成交 逢長假料全月跌三成
荃德花園兩房328萬沽 4年實蝕35%
金融客1.3萬租利奧坊193呎戶 兩月前入市回報5厘
英皇相關人士2580萬沽觀塘工廈
技術取勝：國泰9.48元成初步支持
【明報專訊】海底撈區間上落格局（圖）
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