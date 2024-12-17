比特幣再創新高 升穿10.6萬美元

【明報專訊】受美國候任總統特朗普的利好數碼資產政策推動，比特幣周一升穿10.6萬美元，刷新歷史高位。比特幣在本月初才首次突破10萬美元大關，本月以來升近8%。自11月5日特朗普當選美國總統以來，比特幣累計升五成。截至周日，比特幣已連升7周，創2021年以來最長升浪。比特幣概念股、全球持有最多比特幣的上市企業微策略（MicroStrategy）（美：MSTR）將被納入納斯達克100指數也提振了市場對比特幣的投資情緒。該股昨早段升逾4%。