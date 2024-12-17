朗豪坊聖誕裝置可回收再用 逾六成植物可重新種植升級再用

明報記者 邱潤青

攝影 賴俊傑

岑亮儀稱，Langham Beauty聖誕環保裝置的最大亮點在於使用真實樹木及盆栽布景，聖誕樹及超過六成植物在活動結束後可獲重新種植及升級再用。她續指出，裝置中採用的250件循環再用的塑膠裝飾均來自升級改造的廢棄膠料。工作室與回收公司合作，收集潔淨的外賣盒，並將其剪開、燒邊加工製作成飾物。此外，裝置的外部架構為可重複使用的結構鋼架。

岑亮儀表示，市民欣賞商場裝飾及打卡時，往往不會第一時間聯想到環保主題。為了增強市民的環保意識，裝置中特意設置標識牌，幫助顧客了解該裝置的製作材料及回收潛力。岑亮儀認為，商場裝置展出時間從幾日到幾個月不等，但始終無法長期保留，會造成大量資源浪費。因此會着重考慮如何通過重用或升級改造減低對環境的危害，如盡量不使用即棄物料，及避免使用發泡膠。

Langham Beauty推美妝空瓶回收

不同於通常「僅供欣賞」的聖誕布景，該裝置以大自然五感療癒為設計理念，兼顧互動及趣味。岑亮儀表示，城市居民在忙碌的日常生活中較少接觸大自然元素。不過，在這個「城市綠洲」停下腳步細心留意，可聽到森林中的小鳥叫聲、風吹過木林的沙沙聲，以及聞到聖誕樹獨特香氣，體驗自然療癒氛圍。

Langham Beauty日前推出美妝空瓶回收計劃，設於Langham Beauty 2樓的回收站同樣由Earthero Studio設計，風格更加貼近溫馨居家場景，寓意讓綠色美妝融入日常生活，呼籲顧客共同參與回收。

收集的美妝空瓶將捐贈至本地環保社會企業V Cycle，對空瓶的可回收部分做進一步加工，轉化成可再次利用的原料。冠君產業信託行政總裁侯迅稱，美妝行業每年產生大量空瓶，而許多市民並不清楚如何將其有效地回收重用。即使交予回收設施，空瓶的去向及其後續用途仍然難以追溯。V Cycle則聘用拾荒長者，將收集到的空瓶在工廠中清洗和再加工，既轉化為有價值的商品，也為弱勢社群提供有尊嚴的收入來源。侯迅強調，Langham Beauty與V Cycle形成的循環鏈條，覆蓋了從使用、回收到再生產的全過程，最大限度地減少浪費。

V Cycle聘弱勢社群將空瓶再加工

目前，朗豪坊與Langham Beauty共匯聚超過100個時尚及美妝品牌。侯迅稱，美妝行業是顧客的長期需求，與日常生活息息相關，因此可持續發展已成為行業發展的重要趨勢，更樂見顧客的環保意識已較之前顯著提高。侯迅認為，該活動切合朗豪坊的經營業態，並發揮聯繫人作用，與其他組織聯手，為保護環境貢獻力量。侯迅介紹，截至明年1月，市民若攜帶3個及以上美妝空瓶作回收，便可獲得由本地園藝公司使用真實聖誕樹製作的香薰噴霧一瓶。送贈活動結束後，回收箱將持續設置於Langham Beauty 2樓，歡迎市民隨時捐贈閒置空瓶。