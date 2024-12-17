明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

戶戶送推「戶戶商店」零售外送服務

【明報專訊】外送平台戶戶送宣布推出全新「戶戶商店」零售外送服務，可選購的商品種類包括嬰兒用品、寵物用品、玩具、藥物及營養補健品等，提供超過10,000種商品，主要合作伙伴包括屈臣氏、LEGO、Qpet、SLOWOOD、荷花等。

逾萬商品 平均可30至45分鐘送達

戶戶送香港區生活百貨及零售業務總監簡俊琪指出，服務平均可在30至45分鐘送達商品，冀在競爭激烈的即時配送市場提供差異化服務，生活百貨在2022年推出後反應良好，相信食物、生活百貨及零售外送三方面服務可帶來協同效應，提高服務效率。

他表示，戶戶商店已試行數個月，至今反應亦非常好，明年希望加入更多品牌，以及擴大服務覆蓋地域、類別，例如家居廚房、派對用品等。他續稱，現時服務覆蓋地域視乎品牌實體店位置，例如屈臣氏的店舖網絡覆蓋範圍較廣闊；LEGO最接近中環的分店位於銅鑼灣，平台亦為品牌提供延伸外送服務，令運送範圍可觸及中環，較親身購物更加方便。平台推出服務前已作市場調查，認為用戶對零售即時配送有一定需求，傳統電商服務或需兩日後才送到，零售即時配送就可滿足用戶最後一刻的需求。

「送禮」功能 收件人隨時查看進度

平台同時推出「送禮」功能，用戶在平台購物時標示為「禮物」，收件人可收到一個訂單追蹤連結，隨時查看送遞進度。此外，戶戶送以機器學習（machine-learning-based）驅動的搜尋與探索功能，可為用戶就節慶場景提供精選禮物推介。

簡俊琪指出，戶戶商店當中，現時藥物及鮮花等品類較受客戶歡迎，用戶亦一直在平台搜索相關產品，反映相關類別有很大需求。他又稱，戶戶商店與戶戶超市的應用場景不一樣，超市大多以食品為主，而戶戶商店一般因應商品類別人均訂單價格亦不一，例如藥物的單價較低、消費頻次較高；鮮花多為特殊日子才預訂，單數較高，未有透露服務平均消費數據。他強調，平台去年調查顯示約七成客戶將維持或增加於該平台上的消費，對本港市場仍充滿信心。

相關字詞﹕屈臣氏 戶戶商店 戶戶送 零售業

上 / 下一篇新聞

券商百倍孖展 FINI催生超購王 草姬超購料逾6100倍 業界籲檢討回撥保機構定價權
券商百倍孖展 FINI催生超購王 草姬超購料逾6100倍 業界籲檢討回撥保機構定價權
上周獲中證監批准 古茗再申港上市
上周獲中證監批准 古茗再申港上市
內地上月零售固投同遜預期
內地上月零售固投同遜預期
內地70大中城市樓價跌幅今年首收窄
內地70大中城市樓價跌幅今年首收窄
中國明年經濟增長預測 穆迪上調至4.2%
中國明年經濟增長預測 穆迪上調至4.2%
內地數據遜預期 恒指跌175點 內房股內需股普遍回吐 「中特估」逆市升
內地數據遜預期 恒指跌175點 內房股內需股普遍回吐 「中特估」逆市升
港交所下月接受在岸國債作互換通抵押品
港交所下月接受在岸國債作互換通抵押品
內媒：阿里擬售銀泰百貨持股予雅戈爾
內媒：阿里擬售銀泰百貨持股予雅戈爾
朗豪坊聖誕裝置可回收再用 逾六成植物可重新種植升級再用
朗豪坊聖誕裝置可回收再用 逾六成植物可重新種植升級再用
聯儲線人：本周或暗示放慢減息 周四料仍減0.25厘 惟修訂點陣圖
聯儲線人：本周或暗示放慢減息 周四料仍減0.25厘 惟修訂點陣圖
比特幣再創新高 升穿10.6萬美元
比特幣再創新高 升穿10.6萬美元
FT：美外國投資委會對日鐵購美鋼分歧
FT：美外國投資委會對日鐵購美鋼分歧
張兆聰：高息國企股料向好 中移動可吼
張兆聰：高息國企股料向好 中移動可吼
港元定存高息精選
港元定存高息精選
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
梁天卓：AI助教利弊並存
梁天卓：AI助教利弊並存
何民傑：酒店房租稅 好心做壞事
何民傑：酒店房租稅 好心做壞事
黃雯怡：中聯通可追落後 上望7.3元
黃雯怡：中聯通可追落後 上望7.3元
馬陳杰博士：AI時代十個商業轉型關鍵（二之一）
馬陳杰博士：AI時代十個商業轉型關鍵（二之一）
薛偉傑：中國晶片出口破萬億 仍未扭轉整體格局形勢
薛偉傑：中國晶片出口破萬億 仍未扭轉整體格局形勢
技術取勝：國泰9.48元成初步支持
技術取勝：國泰9.48元成初步支持
格力董明珠：小米專利侵權賠我50萬 小米公關部：經再核查 信息不實
格力董明珠：小米專利侵權賠我50萬 小米公關部：經再核查 信息不實
楊智佳：中國鐵塔近期再起動 可上試1.3元
楊智佳：中國鐵塔近期再起動 可上試1.3元
周顯：公務員減薪易實行
周顯：公務員減薪易實行
湯文亮：一簽多行奏效 應乘勝追擊
湯文亮：一簽多行奏效 應乘勝追擊
凱和山劈價推70伙即晚近沽清 大手客3300萬掃維港‧雙鑽3伙 3房戶雙破頂
凱和山劈價推70伙即晚近沽清 大手客3300萬掃維港‧雙鑽3伙 3房戶雙破頂
高臨伙中原送聖誕新年優惠總值10萬
高臨伙中原送聖誕新年優惠總值10萬
十大屋苑半月83宗成交 逢長假料全月跌三成
十大屋苑半月83宗成交 逢長假料全月跌三成
荃德花園兩房328萬沽 4年實蝕35%
荃德花園兩房328萬沽 4年實蝕35%
金融客1.3萬租利奧坊193呎戶 兩月前入市回報5厘
金融客1.3萬租利奧坊193呎戶 兩月前入市回報5厘
英皇相關人士2580萬沽觀塘工廈
英皇相關人士2580萬沽觀塘工廈