內地數據遜預期 恒指跌175點 內房股內需股普遍回吐 「中特估」逆市升

明報記者 陳偉燊

因應內地零售數據及樓價數據欠理想，不少內房股及內需股成投資者「開刀」的對象。當中二三線內房景瑞控股（1862）跌幅達11.36%，至於民企內房龍頭股龍湖集團（0960）跌4.87%，成跌幅最大藍籌股。至於內需股普遍走弱，藍籌內需股蒙牛（2319）更跌3.55%，打入藍籌三大跌幅之列。其他如餐飲股呷哺呷哺（0520）亦跌3.54%。

「北水」淨賣出盈富25.7億

另一方面，「中特估」普遍企穩，當中受惠的內地電訊股中，聯通（0762）升幅達2.67%，打入藍籌升幅榜首。「三桶油」亦見全面上升，當中尤以中石油（0857）升幅最大，全日升1.95%。主要科網股騰訊（0700）則受壓，全日跌1.03%。

港股昨日錄得成交額近1341億元，「北水」淨流出3.87億元，扭轉上個交易日淨流入的局面。「北水」淨買入中移動（0941）最多，佔8.5億元。盈富基金（2800）錄最多淨賣出，涉資多達25.7億元。

晶泰宣布與微軟中國合作 飈21%

晶泰控股（2228）宣布，與微軟中國宣布簽署一項戰略合作備忘錄，利用人工智能（AI）、大模型、機械人實驗室等前沿技術開展合作，積極探索相關技術在生物醫藥與材料科學領域的革新性應用。受到消息帶動，晶泰科技的股價以全日最高位收市，升幅高達21.32%，收報4.78元，成交額達14.09億元，打入二十大之列，成交更超越比亞迪（1211）及港交所（0388）。

資深獨立股評人謝明光表示，內地零售數據差過預期，為投資者帶來造淡的藉口，從牛熊證的分佈作分析，會發現在19,500點至19,600點範圍仍然有大批牛證，為數多達1700多張。投資者正待美國議息結果時，一旦減息幅度及會後聲明不及預期作出部署，因此難免有出貨的情况。

分析：粉飾櫥窗 年底市况不會太差

不過，謝明光認為，由於臨近年底，在投資市場的粉飾櫥窗下，料市况未致太差。