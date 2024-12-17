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經濟

中國明年經濟增長預測 穆迪上調至4.2%

【明報專訊】信貸評級機構穆迪上調中國明年經濟增長預測，由4%上調至4.2%，關鍵在內地政府自去年9月接連推出提振經濟措施後，儘管仍需觀望措施能否帶動內需反彈及幫助樓市回穩，但料仍會緩衝對美國潛在的加徵關稅措施，以及與內地房地產及地方債務所帶來的風險，預料內地政府還會在2025年陸續推出措施支持經濟。

穆迪稱，內地政府推出支持增長的措施，開始見到成效，料到2025年當局會進一步提出支持措施。此前當局推出的措施已令部分經濟環節受惠，但層面更廣泛的復蘇仍然被持續的疲弱情緒及通縮拖累。地緣政治問題升溫，亦威脅到新增長的經濟環節及出口。儘管當局着手對融資環節調節，然而信貸回復增長與否取決於需求復蘇。內地醞釀由過往延續逾10年的穩健貨幣政策，轉為適當寬鬆後，其預期在未見有更廣泛支援措施去提振信心下，信貸增長仍然表現平淡，政府需加速發債及透過債務置換的工具配合，藉此促進增加政府開支。

料內地有更大赤字預算

在中央政府釋出更強信號，去幫助地方政府紓緩債務問題，穆迪認為現有政策仍不足以去處理好各政府部門的收入與開支責任錯配的問題。賣地收入下跌，更令區域及地方層面的政府繼續面對持續上升中的債務。雖然美國可能加徵關稅，該行稱由於內地自2018年着手部署貿易轉向，加上本身具備出口競爭力，料有助紓緩加徵關稅的影響，內地經濟可望保持韌性。個別產業如半導體則繼續走下坡，但料內地會聚焦於刺激本地消費及將供應鏈分散，促進技術的獨立性及強化地區聯盟。在這個情况下，料明年內地會有更大的赤字預算。

至於內房銷售方面，該行料持續的銷售下跌情况會較前收窄，但要達到可持續的復蘇則較難。

相關字詞﹕穆迪

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