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經濟

內地70大中城市樓價跌幅今年首收窄

【明報專訊】國家統計局指出，2024年11月份70個大中城市中，商品住宅銷售價格按月上漲城市個數增加，一線城市商品住宅銷售價格按月上漲，二三線城市按月降幅收窄；各線城市按年降幅今年以來首次均收窄。

上月四大一線城新樓售價按月持平

國家統計局城市司首席統計師王中華稱，11月份一線城市新建商品住宅銷售價格由上月按月下降0.2%，轉為持平。其中，上海和深圳分別上漲0.6%和0.3%，北京和廣州分別下降0.5%和0.3%。

11月份，二線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.1%，降幅按月收窄0.4個百分點；二手住宅按月下降0.2%，降幅收窄0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅收窄0.2個百分點；二手住宅按月下降0.5%，降幅收窄0.1個百分點。同時，70個大中城市中，11月新建商品住宅銷售價格按月上漲城市有17個，按月增加10個；二手住宅按月上漲城市有10個，比上月增加2個。

據路透測算，內地 11月70個大中城市新建商品住宅銷售價格按月下跌0.1%，跌幅是去年6月以來最低；按年則跌5.7%，跌幅亦按月收窄。

路透：70大中城市新樓售價 按月跌0.1%

大行高盛的報告指出，儘管近幾個月來中國採取更多房地產寬鬆措施，但低線城市的房地產市場仍面臨增長基本面弱於一線城市的強勁阻力，包括嚴重的供過於求問題。

據高盛高頻跟蹤器顯示，11月份30個城市新房成交量按年增14.3%，主要城市的「庫存月」（消化庫存所需月份）從10月份的26.3增加到11月的26.4，增長主要由1級和3級城市主導。

高盛：主要城市「庫存月」微升

該行指出，近期樓市寬鬆措施可有助促進部分大城市的房地產行業融資、房屋竣工和銷售，但鑑於房地產行業仍面臨許多結構性挑戰，以及去庫存政策支持仍然有限，故該行仍然認為，似乎短期仍無法快速解決全國房地產行業的問題。

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