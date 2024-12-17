明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
新股

券商百倍孖展 FINI催生超購王 草姬超購料逾6100倍 業界籲檢討回撥保機構定價權

【明報專訊】保健品生產商草姬集團（2593）昨（16日）截止認購，市傳公開發售部分超購逾6100倍，成為歷來超購倍數第二高的「超購王」。分析指，港交所（0388）新股結算平台FINI機制下，券商只須預繳公開招股中可獲配發最高股數的金額，資金成本較過去大減，以至富途、輝立及華盛等券商以高達50倍以至100倍槓桿孖展招徠客戶，令近期「超購王」屢現。

明報記者

有業界指出，在現行回撥機制下，機構投資者分貨不足，在新股定價過程中難以發揮應有影響力，新股掛牌後急升驟挫頻現，促檢討回撥機制，以維持機構及專業投資者的定價作用。港交所將於年內就新股定價機制諮詢市場。

綜合券商數據，草姬孖展認購額逾783億元，以公開發售部分集資1383萬元計，孖展超購逾5663倍。若計及現金認購部分，市傳草姬超購逾6100倍，已超越今年11月掛牌、超購近5677倍的晶科電子（2551），成為歷來第二大「超購王」，僅次於超購6288倍的毛記葵涌（1716）。

部分高倍數超購新股急升驟挫

今年新股「超購王」屢現，根據統計，五大高倍數超購新股，公開發售超購近1000倍至逾5000倍，除草姬及晶科外，還包括優博控股（8259）、元續科技（8637）及卡羅特（2549）。晶科、卡羅特上市後表現先急升後下跌，首日分別急升47%及58%，但一個月累計就分別跌33%及18%；但元續科技先急跌後回升（見表）。

分析認為，超購頻現與現時孖展借貸儼如「篤手指」有關。以往券商要為每名客戶的孖展借貸預留金額，故常有「借爆孖展」的情况出現。但自去年FINI機制推出下，券商只須按規定預留公開招股中可獲配發最高股數的金額，以草姬公開發售佔全球發售一成，涉資不足1400萬元，即使按回撥增至五成計，按規定券商亦只需預留約7000萬元資金，因此可承接大量孖展。由於沒有額外成本，亦令部分券商孖展借貸做到99%、98%，即借100萬元，按金只需1萬元、2萬元。

富途在早前已推出新股認購免融資利息及免認購手續費外，上周公布就草姬向客戶開放100倍槓桿，針對私享客戶更開放200倍槓桿。

近期熱門新股 機構投資者獲小量股份

根據現行回撥機制，新股公開發售部分超購100倍或以上，最多回撥五成；加上部分新股設有基石投資者，令近期熱門新股，國際配售部分的機構投資者只餘少量數份供認購。以毛戈平（1318）和卡羅特為例，最高回撥加上有約四成新股是售予基石投資者，機構投資者只有約一成。有業界指機構投資者分貨不足，影響新股定價機制效力，新股掛牌後急升驟挫頻現。

有投行界人士稱，回撥機制原意是令熱門新股，散戶分貨增多，但不是想令股價波動及市場投機。現時集資規模較小的新股，在回撥比例下，有大量散戶，上市後股價較不穩定。從市場健康發展角度，港交所可考慮檢討不同集資規模的新股回撥比例，即集資規模較細，回撥比例可縮減。這無疑會令機制更複雜，但現時市場已較專業，相信可應付。

[新股]

上 / 下一篇新聞

上周獲中證監批准 古茗再申港上市
上周獲中證監批准 古茗再申港上市
內地上月零售固投同遜預期
內地上月零售固投同遜預期
內地70大中城市樓價跌幅今年首收窄
內地70大中城市樓價跌幅今年首收窄
中國明年經濟增長預測 穆迪上調至4.2%
中國明年經濟增長預測 穆迪上調至4.2%
內地數據遜預期 恒指跌175點 內房股內需股普遍回吐 「中特估」逆市升
內地數據遜預期 恒指跌175點 內房股內需股普遍回吐 「中特估」逆市升
戶戶送推「戶戶商店」零售外送服務
戶戶送推「戶戶商店」零售外送服務
港交所下月接受在岸國債作互換通抵押品
港交所下月接受在岸國債作互換通抵押品
內媒：阿里擬售銀泰百貨持股予雅戈爾
內媒：阿里擬售銀泰百貨持股予雅戈爾
朗豪坊聖誕裝置可回收再用 逾六成植物可重新種植升級再用
朗豪坊聖誕裝置可回收再用 逾六成植物可重新種植升級再用
聯儲線人：本周或暗示放慢減息 周四料仍減0.25厘 惟修訂點陣圖
聯儲線人：本周或暗示放慢減息 周四料仍減0.25厘 惟修訂點陣圖
比特幣再創新高 升穿10.6萬美元
比特幣再創新高 升穿10.6萬美元
FT：美外國投資委會對日鐵購美鋼分歧
FT：美外國投資委會對日鐵購美鋼分歧
張兆聰：高息國企股料向好 中移動可吼
張兆聰：高息國企股料向好 中移動可吼
港元定存高息精選
港元定存高息精選
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
梁天卓：AI助教利弊並存
梁天卓：AI助教利弊並存
何民傑：酒店房租稅 好心做壞事
何民傑：酒店房租稅 好心做壞事
黃雯怡：中聯通可追落後 上望7.3元
黃雯怡：中聯通可追落後 上望7.3元
馬陳杰博士：AI時代十個商業轉型關鍵（二之一）
馬陳杰博士：AI時代十個商業轉型關鍵（二之一）
薛偉傑：中國晶片出口破萬億 仍未扭轉整體格局形勢
薛偉傑：中國晶片出口破萬億 仍未扭轉整體格局形勢
技術取勝：國泰9.48元成初步支持
技術取勝：國泰9.48元成初步支持
格力董明珠：小米專利侵權賠我50萬 小米公關部：經再核查 信息不實
格力董明珠：小米專利侵權賠我50萬 小米公關部：經再核查 信息不實
楊智佳：中國鐵塔近期再起動 可上試1.3元
楊智佳：中國鐵塔近期再起動 可上試1.3元
周顯：公務員減薪易實行
周顯：公務員減薪易實行
湯文亮：一簽多行奏效 應乘勝追擊
湯文亮：一簽多行奏效 應乘勝追擊
凱和山劈價推70伙即晚近沽清 大手客3300萬掃維港‧雙鑽3伙 3房戶雙破頂
凱和山劈價推70伙即晚近沽清 大手客3300萬掃維港‧雙鑽3伙 3房戶雙破頂
高臨伙中原送聖誕新年優惠總值10萬
高臨伙中原送聖誕新年優惠總值10萬
十大屋苑半月83宗成交 逢長假料全月跌三成
十大屋苑半月83宗成交 逢長假料全月跌三成
荃德花園兩房328萬沽 4年實蝕35%
荃德花園兩房328萬沽 4年實蝕35%
金融客1.3萬租利奧坊193呎戶 兩月前入市回報5厘
金融客1.3萬租利奧坊193呎戶 兩月前入市回報5厘
英皇相關人士2580萬沽觀塘工廈
英皇相關人士2580萬沽觀塘工廈