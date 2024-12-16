將軍澳中心交投加快 均呎1.35萬

明報記者 趙頌明

將軍澳中心第11座低層D室，實用384方呎兩房間隔、望內園泳池景，今年9月租客搬出後，原業主以650萬元放售，11月減至590萬元即獲洽購，最終以570萬元成交，即累減80萬元或12%，實呎14,844元，新買家為新婚客，考慮片刻決定入市作新居。

園景兩房570萬沽 16年升值逾倍

原業主早於2008年5月以248萬元購入單位，持貨16年，帳面獲利322萬元離場，單位升值1.3倍。

世紀21高級分行經理袁麗詩表示，沙田第一城第42座中層D室，實用304方呎兩房間隔，望園景，原業主累減12萬元或2.9%後，以408萬元成交，實呎13,421元；原業主於2012年10月以323萬元購入，持貨12年，帳面獲利85萬元或26%。

太古城兩房880萬沽 24年升值1.75倍

市區方面，美聯高級分區營業經理陳彪表示，鰂魚涌太古城本月首9日錄約9宗成交，即平均一日一成交，其中北海閣中高層F室，實用572方呎兩房間隔，以約880萬元易手，實呎15,385元；原業主2000年4月以約320萬元購入，帳面獲利約560萬元或1.75倍。

現崇山售1118萬 不足3月料蝕4％

利嘉閣聯席董事李嘉輝指出，黃大仙現崇山第3B座中低層A室，實用715方呎3房間隔，向南望市景，今年9月獲買家以1100萬元購入，惟入市後有感單位不合心意，再在市場放盤，並獲另一新買家洽購，但因摩貨未能承做按揭，新買家等原業主正式完成交易和收樓後，再以1118萬元承接，實呎15,636元。

即物業在不足3個月內，帳面升值18萬元或2%，惟連使費料實蝕45萬元或4%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]