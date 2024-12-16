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經濟

香港地產

迎海3房戶1088萬沽 內地客6年實蝕55%

【明報專訊】樓市走勢未明，市場續有內地客大幅蝕讓沽貨。其中馬鞍山迎海三期迎海．星灣御一個3房海景戶，最新以1088萬元售出，原業主持貨約6年，由於購入時需付樓價30%辣稅，故連使費勁蝕55%，料為屋苑最大宗二手蝕讓。

美聯物業首席高級營業經理李天傑稱，上述單位為迎海．星灣御16座高層G室，實用783方呎，3房1套間隔，獲睇樓4年的區內家庭以1088萬元承接作自住，實呎13,895元。原業主2018年1408萬元購入，持貨約6年，帳面蝕320萬元，由於原業主購入時需付樓價30%、即涉約422.4萬元辣稅，連使費料實蝕約770萬元或55%。

御金．國峯兩房銀主盤千萬沽

另部分銀主盤獲用家承接。美聯物業高級區域營業董事李子樂表示，油麻地御金．國峯2座高層C室銀主盤，實用603方呎，兩房間隔，外望城市景，最新獲區內客以1000萬元承接自住，實呎約16,584元，較銀行估價1050萬元低約5%。資料顯示，原業主早於2012年1月1059.7萬元購入，其後淪為銀主盤，單位12年內貶值59.7萬元或約6%。 

十大屋苑周末12宗成交 跌兩成

此外，美國聯儲局議息前周末，中原地產統計，十大屋苑過去兩日錄12宗成交，按周跌3宗或約20%，當中零成交屋苑增至5個，包括鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及東涌映灣園。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，聖誕節日氣氛日漸濃厚，部分買家已擱置入市計劃，加上部分投資者對本周美國議息結果觀望，入市態度較審慎。美聯分行統計，十大屋苑周末兩日同錄12宗成交，雖然較前周跌20%，但仍連續3周企穩雙位數水平。美聯住宅部行政總裁布少明稱，減價筍盤消化，利好消息亦令部分業主叫價轉趨強硬，加上聖誕假期臨近，個別睇好後市的業主轉為觀望，致令二手交投陷於拉鋸，因而周末成交宗數不升反跌。

相關字詞﹕美國議息 十大屋苑 御金．國峯 蝕讓成交 迎海．星灣御

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