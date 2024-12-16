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經濟

香港地產

11新盤6383單位下季入伙 兩年新高 按季急升1.7倍 3新盤延遲交樓推高入伙量

【明報專訊】上周五新世界（0017）指出，旗下港鐵大圍站柏傲莊III入伙期將延遲一年至2026年3月才入伙後，再度引起小業主關注新盤入伙期。本報統計，有11個主要全新盤預料明年首季、即下季陸續入伙，包括原定本季入伙的3個入伙盤華懋何文田站瑜一（IA期及IB期）、信置（0083）牽頭錦上路站柏瓏（I及II），以及同系將軍澳日出康城凱柏峰I，共涉2741個單位，最終延遲至下季交樓，不但令原本季內入伙的8盤共3642伙大增約43%至6383伙，亦較本季2397伙急升3986伙或1.7倍，創自2023年次季後近兩年新高。

明報記者 江俊洋

距離約兩周便踏入新一年，綜合市場資訊，本季原定將有6365伙新盤單位入伙，但最終只有2397伙先後做交樓程序，包括提供1393伙的新地（0016）天水圍YOHO WEST 1期，其餘則預計關鍵日期順延至下月至明年6月，延期時間由約兩個月至約半年不等，其中3盤預料下季落成，包括瑜一、柏瓏及凱柏峰I，共涉2741伙，全屬鐵路沿線項目。同時市場亦有8個主要新盤料如期下季入伙，共涉3642伙。換言之，連同上述3個延遲入伙新盤，預計來季入伙盤將多達11個，合共6383伙，較本季2397伙大增約3986伙或約1.7倍，亦創自2023年次季8090伙後近兩年新高。

何文田站兩盤佔1620伙或25%

值得留意的是，下季入伙的新盤單位中有一半屬鐵路沿線項目，其中港鐵何文田站兩大新盤，包括瑜一及鷹君（0041）朗賢峯均料同於下季入伙，兩盤共涉1620伙，佔下季新盤入伙總數約25%。區內代理預期，屆時何文田站人流勢必大增之餘，兩盤將有不少投資者將手持單位放租，令區內租盤大增。此外，錦上路首個大型新盤柏瓏系列，其中首兩期料即將入伙，共涉1520伙，而發展商迄今未有就項目第3期公布銷售部署，市場估計將於明年登場。至於備受市場矚目的啟德跑道區，下季將有嘉華（0173）等發展的啟德海灣1期入伙，該盤提供1017伙。連同近月推售、亦已屆現樓的中海外（0688）維港‧雙鑽，以及會德豐等DOUBLE COAST，啟德跑道區短期內將有更多新盤落成。至於港島區，下季入伙新盤包括英皇（0163）發展香港仔澄天，以及跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，共渉233伙。

業界：新春淡季或短期影響租賃市場

對於下季為近兩年入伙新盤單位最多的季度，利嘉閣地產總裁廖偉強指出，下季正值農曆新年傳統租務市場淡季，相信期內無論價量均會受到影響，但估計入伙新盤的同區二手物業將較受影響，不過他相信，有關影響只屬短期，明年全年整體租金將保持升勢。

相關字詞﹕租務市場 凱柏峰 瑜一 柏瓏 何文田 入伙新盤 新盤

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