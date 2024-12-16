陳永傑：樓市小陽春或提早來臨

每年春節過後的第二季，一般都是每年成交量最多的一季，大部分發展商都會選擇在這段時間銷售新盤。據中原樓市大數據資料，以十大屋苑為例，過去10個年頭，其中6年成交量最多的季度，都是在第二季，包括2017、2018、2019、2021、2022年及2024年；以2021年最旺，單季938宗成交；受惠全面「撤辣」，十大屋苑今年第二季成交亦最勁，有799宗，較第一季395宗多一倍。

市場預計美國12月會進一步減息0.25厘，料明年全年減息1厘。息口回落，本港樓價跌幅逐步收窄，全年跌幅料少於5%。中國人有句說話叫寧買當頭起，莫買當頭跌。減息威力下，樓價止跌回穩，蟄伏已久的市民，尤其是投資者，紛把握撈底入市時機，帶動成交轉旺，多個屋苑樓價升多跌少。

今年9月20日首次減息以來，中原城市領先指數CCL累升近2%，143個成分屋苑之中，有超過一半、即81個屋苑的呎價錄得升幅，有8個升幅達一成以上，當中以沙田第一城升幅最大，達26.9%。

中央政府推出多項惠港措施，包括恢復深圳居民赴港「一簽多行」，將為本地經濟注入新的增長動力。當經濟逐步復蘇，樓市也會活起來，加上美國本月料再減息，明年樓市小陽春或提早來臨。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]