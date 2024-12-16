明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部

投資策略

摩根大通亞洲：博歐元反彈 歐美購10411

【明報專訊】美國聯儲局、英倫銀行及日本央行將議息，或對環球股市、匯市及債市帶來影響。歐洲央行及瑞士央行均於上周減息，減幅分別為0.25厘及0.5厘，雖然美國上周四公布的生產物價指數升幅大過預期，惟市場仍傾向認為美聯儲12月繼續減息。觀察芝商所FedWatch工具，截至上周五本港時間下午2時，利率期貨反映交易員認為聯儲局於12月會議上減息25點子（100點子等於1厘）的機會率達96％。

美匯指數連升6日，上周五曾見107水平，非美貨幣普遍疲弱。歐洲央行下調今明兩年經濟增長預測，歐元兌美元連跌6日，上周五曾低見1.046水平。如預計歐元兌美元或能反彈，可注意歐美購（10411），行使價1.2美元，實際槓桿18.7倍，2025年3月31日到期。如看淡歐元後市可留意歐美沽（10413），行使價1美元，實際槓桿23.9倍，2025年3月31日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]

上 / 下一篇新聞

TVB許濤：擬略增投資 迎內地機遇 稱黃金時段收視佔有率八成 爭取明年錄盈利
TVB許濤：擬略增投資 迎內地機遇 稱黃金時段收視佔有率八成 爭取明年錄盈利
冀更多節目內地曝光 翡翠台廣告下月灣區全面落地
冀更多節目內地曝光 翡翠台廣告下月灣區全面落地
整合頻道後 TVB Plus廣告不跌反升
整合頻道後 TVB Plus廣告不跌反升
富途料明年更多港人參與虛幣交易
富途料明年更多港人參與虛幣交易
人行：適時降準降息 融資條件更寬鬆
人行：適時降準降息 融資條件更寬鬆
富達國際田笛：看好中國股市 超配科網內房
富達國際田笛：看好中國股市 超配科網內房
特朗普倘加徵關稅 中國企業早有準備
特朗普倘加徵關稅 中國企業早有準備
國貨美妝增長快 毛戈平首周升87%
國貨美妝增長快 毛戈平首周升87%
越疆攻機械人市場 連年虧損
越疆攻機械人市場 連年虧損
港交所倡限制獨董任期再遇阻力 市場批揀合適人選或添障礙 冀平衡各方意見
港交所倡限制獨董任期再遇阻力 市場批揀合適人選或添障礙 冀平衡各方意見
Jollibee母企：攻澳洲計劃未變 擬藉購外國品牌拓業務
Jollibee母企：攻澳洲計劃未變 擬藉購外國品牌拓業務
筷子臂＋輪足底盤 新款機械人專攻貨倉搬貨
筷子臂＋輪足底盤 新款機械人專攻貨倉搬貨
創辦人研究「群體智能」 機械人料將自主分配任務
創辦人研究「群體智能」 機械人料將自主分配任務
市况波動 採平均成本法減投資風險
市况波動 採平均成本法減投資風險
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大摩看好匯控 Call 26198
金子：大摩看好匯控 Call 26198
張兆聰：港股未來數年或大型上落市
張兆聰：港股未來數年或大型上落市
張兆聰：NAAIM再逼100 後市宜審慎
張兆聰：NAAIM再逼100 後市宜審慎
伍禮賢：騰訊逐步構建更好電商生態
伍禮賢：騰訊逐步構建更好電商生態
涂國彬：金價反覆整固 靜待聯儲議息
涂國彬：金價反覆整固 靜待聯儲議息
陳大為：分析美企破產宗數與股市關係
陳大為：分析美企破產宗數與股市關係
袁國守：今年聖誕鐘續買匯豐
袁國守：今年聖誕鐘續買匯豐
謝偉銓：推動熊貓經濟 勿忘南區發展
謝偉銓：推動熊貓經濟 勿忘南區發展
《幫你格價》：聖誕外遊 善用家庭旅保優惠
《幫你格價》：聖誕外遊 善用家庭旅保優惠
沈永年：北上睇牙植髮修車實惠 水準高
沈永年：北上睇牙植髮修車實惠 水準高
陳正犖：歐央行勢續減息 看淡歐元兌瑞郎
陳正犖：歐央行勢續減息 看淡歐元兌瑞郎
許健生：AI賦能多元工作模式
許健生：AI賦能多元工作模式
溫傑：內地政策提振消費 敏華可望受惠
溫傑：內地政策提振消費 敏華可望受惠
袁國守：美股升速減慢 防隨時急回
袁國守：美股升速減慢 防隨時急回
林少陽：港股未擺脫急升慢調整模式
林少陽：港股未擺脫急升慢調整模式
技術取勝：中電信處250天線之上
技術取勝：中電信處250天線之上
李聲揚：憂快爆股災 2025展望謹慎
李聲揚：憂快爆股災 2025展望謹慎
蔡金強：中央經濟工作會議信號與效果
蔡金強：中央經濟工作會議信號與效果
艾雲豪：市場迷信成長神話 犧牲「EVA」
艾雲豪：市場迷信成長神話 犧牲「EVA」
李順威：入市時間比水位重要
李順威：入市時間比水位重要
楊智佳：中移股息率高 明年上半年佳選
楊智佳：中移股息率高 明年上半年佳選
瑞銀亞洲：失守2萬大關 恒指熊63991
瑞銀亞洲：失守2萬大關 恒指熊63991
周顯：獻計兩招開源紓財赤
周顯：獻計兩招開源紓財赤
王弼：納指兩年升九成 能否三連勝？
王弼：納指兩年升九成 能否三連勝？
曾淵滄：新創建走勢佳可留意
曾淵滄：新創建走勢佳可留意
湯文亮：樓市平穩是飈升信號
湯文亮：樓市平穩是飈升信號
陳永傑：樓市小陽春或提早來臨
陳永傑：樓市小陽春或提早來臨
廖偉強：明年樓市料現新景象
廖偉強：明年樓市料現新景象
布少明：大手客「掃貨」 後市添動力
布少明：大手客「掃貨」 後市添動力
王品弟：樓市吹暖風 入市動力增
王品弟：樓市吹暖風 入市動力增
11新盤6383單位下季入伙 兩年新高 按季急升1.7倍 3新盤延遲交樓推高入伙量
11新盤6383單位下季入伙 兩年新高 按季急升1.7倍 3新盤延遲交樓推高入伙量
YOHO WEST不足兩月暫錄近40宗租賃
YOHO WEST不足兩月暫錄近40宗租賃
新地洗衣街摩廈頂層打造港版「SHIBUYA SKY」
新地洗衣街摩廈頂層打造港版「SHIBUYA SKY」
迎海3房戶1088萬沽 內地客6年實蝕55%
迎海3房戶1088萬沽 內地客6年實蝕55%
美議息前 一手周末沽約40伙
美議息前 一手周末沽約40伙
101 KINGS ROAD主打細戶 近港鐵站
101 KINGS ROAD主打細戶 近港鐵站
將軍澳中心交投加快 均呎1.35萬
將軍澳中心交投加快 均呎1.35萬
退休規劃家庭財務責任須取平衡
退休規劃家庭財務責任須取平衡