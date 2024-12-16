明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
楊智佳 數據尋寶

投資策略

楊智佳：中移股息率高 明年上半年佳選

【明報專訊】中央經濟工作會議內容拖累港股下跌，恒指上周五下滑425點，收報19,971點，主板成交1584億元。會議釋放了「適度寬鬆」的貨幣政策信號，象徵着貨幣供應M2的增速只是「適度」，未能滿足市場。原來過往中國M2數據按年增幅，跟港股長線強弱存在相當大的關係。投資者憂慮的是，假如M2升速慢，港股明年仍難展強勢。

原先筆者預期美國通脹數據符預期之下，根據往績，港股未來一周走勢靠穩居多，奈何中央經濟工作會議內容觸發了跌市。於上周五收市後，中國公布了貨幣供應M2數據，11月M2按年增長7.1%，增速回落，亦低於預期的7.5%，非常接近今年6月的30年最低M2增速6.2%。

中國M2升速慢 勢影響港股

以過往25年的M2數據觀察，港股長期跑贏美股的期間，都是M2年增長15%以上的日子。至於M2年增長低於15%的時期，港股都是跑輸美股居多，而M2年增幅近10年更出現了反覆放緩趨勢，其中，今年6月的按年增6.2%，更是30年來最低增幅，於是港股持續走弱，並持續跑輸環球市場。

M2增幅偶然會有大幅反彈，港股亦會跟隨反彈。2022年下半年，中國放鬆貨幣政策刺激經濟，個別月份的M2按年增幅達到11%以上，相比2021年的9%增幅為高，曾經帶動港股由2022年11月低於15,000點急升至2023年2月的22,700點水平。

今年中央經濟工作會議，提到明年貨幣政策由「穩健」轉向「適度寬鬆」，投資者或認為「適度寬鬆」不是M2明顯加快增長的信號，於是令市場失望了，港股亦見下跌。若然投資者不滿足於明年的M2增速，至少明年上半年的港股策略，亦只容許保守地捱過去。由此可見，中國M2數據對長線港股來說，是非常重要的數字。我們投資個股，需要觀察很多不同數據，至於研究港股長期走勢，中國M2數據便不能不留意。

高息股建行仍處高位

回顧上周五港股表現，《明報》港股數據庫涵蓋股份當中，扣除無升跌股份後，上升比例僅12.99%，下跌比例高達86.72%，又是幾乎全面下跌的一天。30個行業股份，更是全軍盡墨，當中，內房及物管重挫5.14%表現最差，金屬及礦石下跌3.41%居次，中資金融下跌2.82%排第三差，這三個行業均最為受到中國M2增速放緩的負面影響。個別高息中資金融股如建設銀行（0939）仍是位處高位，除了這類防守性強、派息高的股份之外，其餘內房、內銀，似乎不是中線買入的好對象。

相反，於M2增長預期不高之下，盈利周期波動性低的防守性股份仍佔先，電訊股上周五僅下跌0.4%，已是數據庫當中30個行業之中表現第二佳，表現最佳的是公用事業。電訊龍頭中移動（0941）成為明年上半年的持股佳選之一，反正中移動的股息率於港股當中仍屬高水平，若要將防守類別股份加入港股組合之中，甚至稍後想趁美股高位套現而轉泊入收息資產，其中一項懶人策略，就是簡單地買入中移動便可，毋須將策略變得複雜。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[楊智佳 數據尋寶]

相關字詞﹕財經專欄 楊智佳 數據尋寶

上 / 下一篇新聞

TVB許濤：擬略增投資 迎內地機遇 稱黃金時段收視佔有率八成 爭取明年錄盈利
TVB許濤：擬略增投資 迎內地機遇 稱黃金時段收視佔有率八成 爭取明年錄盈利
冀更多節目內地曝光 翡翠台廣告下月灣區全面落地
冀更多節目內地曝光 翡翠台廣告下月灣區全面落地
整合頻道後 TVB Plus廣告不跌反升
整合頻道後 TVB Plus廣告不跌反升
富途料明年更多港人參與虛幣交易
富途料明年更多港人參與虛幣交易
人行：適時降準降息 融資條件更寬鬆
人行：適時降準降息 融資條件更寬鬆
富達國際田笛：看好中國股市 超配科網內房
富達國際田笛：看好中國股市 超配科網內房
特朗普倘加徵關稅 中國企業早有準備
特朗普倘加徵關稅 中國企業早有準備
國貨美妝增長快 毛戈平首周升87%
國貨美妝增長快 毛戈平首周升87%
越疆攻機械人市場 連年虧損
越疆攻機械人市場 連年虧損
港交所倡限制獨董任期再遇阻力 市場批揀合適人選或添障礙 冀平衡各方意見
港交所倡限制獨董任期再遇阻力 市場批揀合適人選或添障礙 冀平衡各方意見
Jollibee母企：攻澳洲計劃未變 擬藉購外國品牌拓業務
Jollibee母企：攻澳洲計劃未變 擬藉購外國品牌拓業務
筷子臂＋輪足底盤 新款機械人專攻貨倉搬貨
筷子臂＋輪足底盤 新款機械人專攻貨倉搬貨
創辦人研究「群體智能」 機械人料將自主分配任務
創辦人研究「群體智能」 機械人料將自主分配任務
市况波動 採平均成本法減投資風險
市况波動 採平均成本法減投資風險
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大摩看好匯控 Call 26198
金子：大摩看好匯控 Call 26198
張兆聰：港股未來數年或大型上落市
張兆聰：港股未來數年或大型上落市
張兆聰：NAAIM再逼100 後市宜審慎
張兆聰：NAAIM再逼100 後市宜審慎
伍禮賢：騰訊逐步構建更好電商生態
伍禮賢：騰訊逐步構建更好電商生態
涂國彬：金價反覆整固 靜待聯儲議息
涂國彬：金價反覆整固 靜待聯儲議息
陳大為：分析美企破產宗數與股市關係
陳大為：分析美企破產宗數與股市關係
袁國守：今年聖誕鐘續買匯豐
袁國守：今年聖誕鐘續買匯豐
謝偉銓：推動熊貓經濟 勿忘南區發展
謝偉銓：推動熊貓經濟 勿忘南區發展
《幫你格價》：聖誕外遊 善用家庭旅保優惠
《幫你格價》：聖誕外遊 善用家庭旅保優惠
沈永年：北上睇牙植髮修車實惠 水準高
沈永年：北上睇牙植髮修車實惠 水準高
陳正犖：歐央行勢續減息 看淡歐元兌瑞郎
陳正犖：歐央行勢續減息 看淡歐元兌瑞郎
許健生：AI賦能多元工作模式
許健生：AI賦能多元工作模式
溫傑：內地政策提振消費 敏華可望受惠
溫傑：內地政策提振消費 敏華可望受惠
袁國守：美股升速減慢 防隨時急回
袁國守：美股升速減慢 防隨時急回
林少陽：港股未擺脫急升慢調整模式
林少陽：港股未擺脫急升慢調整模式
技術取勝：中電信處250天線之上
技術取勝：中電信處250天線之上
李聲揚：憂快爆股災 2025展望謹慎
李聲揚：憂快爆股災 2025展望謹慎
蔡金強：中央經濟工作會議信號與效果
蔡金強：中央經濟工作會議信號與效果
艾雲豪：市場迷信成長神話 犧牲「EVA」
艾雲豪：市場迷信成長神話 犧牲「EVA」
李順威：入市時間比水位重要
李順威：入市時間比水位重要
瑞銀亞洲：失守2萬大關 恒指熊63991
瑞銀亞洲：失守2萬大關 恒指熊63991
摩根大通亞洲：博歐元反彈 歐美購10411
摩根大通亞洲：博歐元反彈 歐美購10411
周顯：獻計兩招開源紓財赤
周顯：獻計兩招開源紓財赤
王弼：納指兩年升九成 能否三連勝？
王弼：納指兩年升九成 能否三連勝？
曾淵滄：新創建走勢佳可留意
曾淵滄：新創建走勢佳可留意
湯文亮：樓市平穩是飈升信號
湯文亮：樓市平穩是飈升信號
陳永傑：樓市小陽春或提早來臨
陳永傑：樓市小陽春或提早來臨
廖偉強：明年樓市料現新景象
廖偉強：明年樓市料現新景象
布少明：大手客「掃貨」 後市添動力
布少明：大手客「掃貨」 後市添動力
王品弟：樓市吹暖風 入市動力增
王品弟：樓市吹暖風 入市動力增
11新盤6383單位下季入伙 兩年新高 按季急升1.7倍 3新盤延遲交樓推高入伙量
11新盤6383單位下季入伙 兩年新高 按季急升1.7倍 3新盤延遲交樓推高入伙量
YOHO WEST不足兩月暫錄近40宗租賃
YOHO WEST不足兩月暫錄近40宗租賃
新地洗衣街摩廈頂層打造港版「SHIBUYA SKY」
新地洗衣街摩廈頂層打造港版「SHIBUYA SKY」
迎海3房戶1088萬沽 內地客6年實蝕55%
迎海3房戶1088萬沽 內地客6年實蝕55%
美議息前 一手周末沽約40伙
美議息前 一手周末沽約40伙
101 KINGS ROAD主打細戶 近港鐵站
101 KINGS ROAD主打細戶 近港鐵站
將軍澳中心交投加快 均呎1.35萬
將軍澳中心交投加快 均呎1.35萬
退休規劃家庭財務責任須取平衡
退休規劃家庭財務責任須取平衡