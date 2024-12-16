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經濟
2024年12月16日星期一
李聲揚 股市非常道
投資策略
TVB許濤：擬略增投資 迎內地機遇 稱黃金時段收視佔有率八成 爭取明年錄盈利
冀更多節目內地曝光 翡翠台廣告下月灣區全面落地
整合頻道後 TVB Plus廣告不跌反升
富途料明年更多港人參與虛幣交易
人行：適時降準降息 融資條件更寬鬆
富達國際田笛：看好中國股市 超配科網內房
特朗普倘加徵關稅 中國企業早有準備
國貨美妝增長快 毛戈平首周升87%
越疆攻機械人市場 連年虧損
港交所倡限制獨董任期再遇阻力 市場批揀合適人選或添障礙 冀平衡各方意見
Jollibee母企：攻澳洲計劃未變 擬藉購外國品牌拓業務
筷子臂＋輪足底盤 新款機械人專攻貨倉搬貨
創辦人研究「群體智能」 機械人料將自主分配任務
市况波動 採平均成本法減投資風險
環球經濟數據
金子：大摩看好匯控 Call 26198
張兆聰：港股未來數年或大型上落市
張兆聰：NAAIM再逼100 後市宜審慎
伍禮賢：騰訊逐步構建更好電商生態
涂國彬：金價反覆整固 靜待聯儲議息
陳大為：分析美企破產宗數與股市關係
袁國守：今年聖誕鐘續買匯豐
謝偉銓：推動熊貓經濟 勿忘南區發展
《幫你格價》：聖誕外遊 善用家庭旅保優惠
沈永年：北上睇牙植髮修車實惠 水準高
陳正犖：歐央行勢續減息 看淡歐元兌瑞郎
許健生：AI賦能多元工作模式
溫傑：內地政策提振消費 敏華可望受惠
袁國守：美股升速減慢 防隨時急回
林少陽：港股未擺脫急升慢調整模式
技術取勝：中電信處250天線之上
李聲揚：憂快爆股災 2025展望謹慎
蔡金強：中央經濟工作會議信號與效果
艾雲豪：市場迷信成長神話 犧牲「EVA」
李順威：入市時間比水位重要
楊智佳：中移股息率高 明年上半年佳選
瑞銀亞洲：失守2萬大關 恒指熊63991
摩根大通亞洲：博歐元反彈 歐美購10411
周顯：獻計兩招開源紓財赤
王弼：納指兩年升九成 能否三連勝？
曾淵滄：新創建走勢佳可留意
湯文亮：樓市平穩是飈升信號
陳永傑：樓市小陽春或提早來臨
廖偉強：明年樓市料現新景象
布少明：大手客「掃貨」 後市添動力
王品弟：樓市吹暖風 入市動力增
11新盤6383單位下季入伙 兩年新高 按季急升1.7倍 3新盤延遲交樓推高入伙量
YOHO WEST不足兩月暫錄近40宗租賃
新地洗衣街摩廈頂層打造港版「SHIBUYA SKY」
迎海3房戶1088萬沽 內地客6年實蝕55%
美議息前 一手周末沽約40伙
101 KINGS ROAD主打細戶 近港鐵站
將軍澳中心交投加快 均呎1.35萬
退休規劃家庭財務責任須取平衡
李聲揚：憂快爆股災 2025展望謹慎
【明報專訊】早前友人說，「看不到有任何因素可以令美股崩盤」。筆者笑言，這就是可以令美股崩盤的因素。正如今年年頭，大家也「完全看不到」有任何因素可以令港股反彈。
相關字詞﹕
李聲揚
非常道
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