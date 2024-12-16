明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：內地政策提振消費 敏華可望受惠

【明報專訊】內地中央政治局於12月9日召開會議，指出「要大力提振消費、全方位擴大國內需求」。投資者預期，當局一方面致力穩定樓市，亦將持續加碼刺激性政策推動消費增長，近日多隻內需股明顯有資金流入。除大家較多討論的餐飲、飲品或體育用品股外，主力從事製造及銷售沙發的敏華控股（1999）亦值得留意。

集團合共有五大業務分部，包括沙發及配套產品、牀具及配套產品，兩者合計已佔總收入的達83%。餘下3項分部為Home集團業務（製造及分銷Home集團產品）、其他產品銷售（例如座椅、智能家具零部件、功能沙發鐵架及金屬廢料），以及其他業務（例如銷售住宅物業及酒店營運等）。

回顧今年上半年業績，受惠集團積極開拓渠道，北美及其他外銷市場錄得較好增長，內地市場則一如預期，在消費降級的情况中持續遇冷。受內銷市場影響，期內收入約為83億元，按年跌7.1%。而面對需求不景，集團成功加強成本及費用管理，令收入下跌的同時毛利率及淨利率均上升。當中，毛利率按年增長0.4個百分點至約39.5%；淨利率更增長1個百分點至約13.7%，推動溢利正增長0.3%至11.4億元。考慮到期內的營運環境，整體業績優於部分投資者預期。

集團於今年上半年維持50%左右的分紅政策不變，每股中期股息為15港仙，派息率51.1%。以現價計，股息率達6厘的吸引水平。管理層表示，集團會堅持穩定地回報股東，在現金流充足的情况下將會進行回購和派息。

展望未來，管理層指出，集團現時已在海外完成產能佈局（除中國內地外，亦於波蘭、立陶宛、愛沙尼亞、烏克蘭及亞洲越南建立合共十二大生產製造基地），能有效預防中美局勢波動帶來的不利影響，亦因而獲得更多客戶訂單。針對不同地區，北美市場目前仍是功能沙發的主要消費市場，目前市場需求良好。歐洲及其他出口市場，管理層認為仍有較大開拓空間，集團會加強開拓銷售銷道，以增加於全球市場的份額。

至於內地市場，集團會積極推動「以舊換新」、「讓家升艙」等主題營銷，隨着國家政策進一步支持以及消費復蘇，業績中長線有望逐步改善。事實上，功能沙發於中國的滲透率持續提升，由去年的7.2%增長至9.7%，經歐睿國際預測5年內有望突破13%。

綜合而言，雖然營運環境，特別是內銷市場仍具挑戰，但集團執行力高，低基數下業績表現穩定，加上股價或已反映大部分負面因素，值得繼續關注。若未來需求改善，業績及股價具上升空間。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

相關字詞﹕敏華控股 溫傑 溫研股海

上 / 下一篇新聞

TVB許濤：擬略增投資 迎內地機遇 稱黃金時段收視佔有率八成 爭取明年錄盈利
TVB許濤：擬略增投資 迎內地機遇 稱黃金時段收視佔有率八成 爭取明年錄盈利
冀更多節目內地曝光 翡翠台廣告下月灣區全面落地
冀更多節目內地曝光 翡翠台廣告下月灣區全面落地
整合頻道後 TVB Plus廣告不跌反升
整合頻道後 TVB Plus廣告不跌反升
富途料明年更多港人參與虛幣交易
富途料明年更多港人參與虛幣交易
人行：適時降準降息 融資條件更寬鬆
人行：適時降準降息 融資條件更寬鬆
富達國際田笛：看好中國股市 超配科網內房
富達國際田笛：看好中國股市 超配科網內房
特朗普倘加徵關稅 中國企業早有準備
特朗普倘加徵關稅 中國企業早有準備
國貨美妝增長快 毛戈平首周升87%
國貨美妝增長快 毛戈平首周升87%
越疆攻機械人市場 連年虧損
越疆攻機械人市場 連年虧損
港交所倡限制獨董任期再遇阻力 市場批揀合適人選或添障礙 冀平衡各方意見
港交所倡限制獨董任期再遇阻力 市場批揀合適人選或添障礙 冀平衡各方意見
Jollibee母企：攻澳洲計劃未變 擬藉購外國品牌拓業務
Jollibee母企：攻澳洲計劃未變 擬藉購外國品牌拓業務
筷子臂＋輪足底盤 新款機械人專攻貨倉搬貨
筷子臂＋輪足底盤 新款機械人專攻貨倉搬貨
創辦人研究「群體智能」 機械人料將自主分配任務
創辦人研究「群體智能」 機械人料將自主分配任務
市况波動 採平均成本法減投資風險
市况波動 採平均成本法減投資風險
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大摩看好匯控 Call 26198
金子：大摩看好匯控 Call 26198
張兆聰：港股未來數年或大型上落市
張兆聰：港股未來數年或大型上落市
張兆聰：NAAIM再逼100 後市宜審慎
張兆聰：NAAIM再逼100 後市宜審慎
伍禮賢：騰訊逐步構建更好電商生態
伍禮賢：騰訊逐步構建更好電商生態
涂國彬：金價反覆整固 靜待聯儲議息
涂國彬：金價反覆整固 靜待聯儲議息
陳大為：分析美企破產宗數與股市關係
陳大為：分析美企破產宗數與股市關係
袁國守：今年聖誕鐘續買匯豐
袁國守：今年聖誕鐘續買匯豐
謝偉銓：推動熊貓經濟 勿忘南區發展
謝偉銓：推動熊貓經濟 勿忘南區發展
《幫你格價》：聖誕外遊 善用家庭旅保優惠
《幫你格價》：聖誕外遊 善用家庭旅保優惠
沈永年：北上睇牙植髮修車實惠 水準高
沈永年：北上睇牙植髮修車實惠 水準高
陳正犖：歐央行勢續減息 看淡歐元兌瑞郎
陳正犖：歐央行勢續減息 看淡歐元兌瑞郎
許健生：AI賦能多元工作模式
許健生：AI賦能多元工作模式
袁國守：美股升速減慢 防隨時急回
袁國守：美股升速減慢 防隨時急回
林少陽：港股未擺脫急升慢調整模式
林少陽：港股未擺脫急升慢調整模式
技術取勝：中電信處250天線之上
技術取勝：中電信處250天線之上
李聲揚：憂快爆股災 2025展望謹慎
李聲揚：憂快爆股災 2025展望謹慎
蔡金強：中央經濟工作會議信號與效果
蔡金強：中央經濟工作會議信號與效果
艾雲豪：市場迷信成長神話 犧牲「EVA」
艾雲豪：市場迷信成長神話 犧牲「EVA」
李順威：入市時間比水位重要
李順威：入市時間比水位重要
楊智佳：中移股息率高 明年上半年佳選
楊智佳：中移股息率高 明年上半年佳選
瑞銀亞洲：失守2萬大關 恒指熊63991
瑞銀亞洲：失守2萬大關 恒指熊63991
摩根大通亞洲：博歐元反彈 歐美購10411
摩根大通亞洲：博歐元反彈 歐美購10411
周顯：獻計兩招開源紓財赤
周顯：獻計兩招開源紓財赤
王弼：納指兩年升九成 能否三連勝？
王弼：納指兩年升九成 能否三連勝？
曾淵滄：新創建走勢佳可留意
曾淵滄：新創建走勢佳可留意
湯文亮：樓市平穩是飈升信號
湯文亮：樓市平穩是飈升信號
陳永傑：樓市小陽春或提早來臨
陳永傑：樓市小陽春或提早來臨
廖偉強：明年樓市料現新景象
廖偉強：明年樓市料現新景象
布少明：大手客「掃貨」 後市添動力
布少明：大手客「掃貨」 後市添動力
王品弟：樓市吹暖風 入市動力增
王品弟：樓市吹暖風 入市動力增
11新盤6383單位下季入伙 兩年新高 按季急升1.7倍 3新盤延遲交樓推高入伙量
11新盤6383單位下季入伙 兩年新高 按季急升1.7倍 3新盤延遲交樓推高入伙量
YOHO WEST不足兩月暫錄近40宗租賃
YOHO WEST不足兩月暫錄近40宗租賃
新地洗衣街摩廈頂層打造港版「SHIBUYA SKY」
新地洗衣街摩廈頂層打造港版「SHIBUYA SKY」
迎海3房戶1088萬沽 內地客6年實蝕55%
迎海3房戶1088萬沽 內地客6年實蝕55%
美議息前 一手周末沽約40伙
美議息前 一手周末沽約40伙
101 KINGS ROAD主打細戶 近港鐵站
101 KINGS ROAD主打細戶 近港鐵站
將軍澳中心交投加快 均呎1.35萬
將軍澳中心交投加快 均呎1.35萬
退休規劃家庭財務責任須取平衡
退休規劃家庭財務責任須取平衡