明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
幫你格價

投資策略

《幫你格價》：聖誕外遊 善用家庭旅保優惠

【明報專訊】即將於聖誕假期出遊，旅遊保險必不可少，選擇旅保首要考慮醫療保障是否足夠，確保旅途中患病或遇意外受傷時，不用負擔當地昂貴的醫療費，惟假期一家四口出行，購買較高保障的旅保保費有機會近千元，宜於保費及保障中取得平衡，並善用保險公司提供的家庭投保優惠，4人家庭保費也有可能降至500元以下。

明報記者 劉敬華

購買旅遊保的主要目的，在於保障自己身處外地一旦身體不適，甚至發生意外，可獲各種支援及醫療保障。港人入住海外醫院需支付非本地居民價，收費往往較高，若入住歐洲等地醫院，加上匯價，醫療支出可逾百萬元。市面上旅遊保險的醫療保障，一般可保障受保人於旅程期間因染病或意外受傷引起的醫療、手術及住院費用。僅比較醫療保障總額，是次比較的計劃中，以匯豐旅遊萬全保單次旅程亞洲/環球標準計劃的保障額最高，可達500萬元，其他計劃為受保成人提供的醫療保障最高賠償額介乎50萬元至200萬元。

當然各計劃醫療保障總額的差距，涉保費多寡及保障地區等因素。再以匯豐旅遊萬全保單次旅程環球標準計劃為例，雖然醫療保障額較高，7天環球保障的個人保費達454元。若在兩者間取平衡，是次比較的計劃中，環球保障方面，以安聯旅遊保險單次來回-銀計劃較為划算，7天出遊美國個人保費約215元，可提供最高150萬元的醫療保障；至於亞洲保障，匯豐旅遊萬全保單次旅程亞洲標準計劃，7天個人保費近288元，可提供500萬元醫療保障，而安聯旅遊保險單次來回-金計劃，7天出遊日本個人保費為168元，也可提供最高200萬元的醫療保障。

要減低家庭出遊的保費開支，則要留意旅遊保險的家庭投保優惠，假設投保家庭為兩位成人及兩位18歲以下兒童，這組合的4人家庭在是次比較計劃中的7天保費約介乎369元至1294元。若比較環球保障，以安聯旅遊保險單次來回-銀計劃，7天出遊美國4人家庭保費約646元，可提供最高150萬元的醫療保障，較為吸引。若比較亞洲保障，其中匯豐旅遊萬全保單次旅程亞洲標準計劃，7天4人家庭保費近820元保費，可提供500萬元醫療保障，而安聯旅遊保險單次來回-銀計劃，7天出遊日本4人家庭保費約369元，提供最高150萬元的醫療保障。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]

相關字詞﹕幫你格價 聖誕外遊 旅遊保險

上 / 下一篇新聞

TVB許濤：擬略增投資 迎內地機遇 稱黃金時段收視佔有率八成 爭取明年錄盈利
TVB許濤：擬略增投資 迎內地機遇 稱黃金時段收視佔有率八成 爭取明年錄盈利
冀更多節目內地曝光 翡翠台廣告下月灣區全面落地
冀更多節目內地曝光 翡翠台廣告下月灣區全面落地
整合頻道後 TVB Plus廣告不跌反升
整合頻道後 TVB Plus廣告不跌反升
富途料明年更多港人參與虛幣交易
富途料明年更多港人參與虛幣交易
人行：適時降準降息 融資條件更寬鬆
人行：適時降準降息 融資條件更寬鬆
富達國際田笛：看好中國股市 超配科網內房
富達國際田笛：看好中國股市 超配科網內房
特朗普倘加徵關稅 中國企業早有準備
特朗普倘加徵關稅 中國企業早有準備
國貨美妝增長快 毛戈平首周升87%
國貨美妝增長快 毛戈平首周升87%
越疆攻機械人市場 連年虧損
越疆攻機械人市場 連年虧損
港交所倡限制獨董任期再遇阻力 市場批揀合適人選或添障礙 冀平衡各方意見
港交所倡限制獨董任期再遇阻力 市場批揀合適人選或添障礙 冀平衡各方意見
Jollibee母企：攻澳洲計劃未變 擬藉購外國品牌拓業務
Jollibee母企：攻澳洲計劃未變 擬藉購外國品牌拓業務
筷子臂＋輪足底盤 新款機械人專攻貨倉搬貨
筷子臂＋輪足底盤 新款機械人專攻貨倉搬貨
創辦人研究「群體智能」 機械人料將自主分配任務
創辦人研究「群體智能」 機械人料將自主分配任務
市况波動 採平均成本法減投資風險
市况波動 採平均成本法減投資風險
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大摩看好匯控 Call 26198
金子：大摩看好匯控 Call 26198
張兆聰：港股未來數年或大型上落市
張兆聰：港股未來數年或大型上落市
張兆聰：NAAIM再逼100 後市宜審慎
張兆聰：NAAIM再逼100 後市宜審慎
伍禮賢：騰訊逐步構建更好電商生態
伍禮賢：騰訊逐步構建更好電商生態
涂國彬：金價反覆整固 靜待聯儲議息
涂國彬：金價反覆整固 靜待聯儲議息
陳大為：分析美企破產宗數與股市關係
陳大為：分析美企破產宗數與股市關係
袁國守：今年聖誕鐘續買匯豐
袁國守：今年聖誕鐘續買匯豐
謝偉銓：推動熊貓經濟 勿忘南區發展
謝偉銓：推動熊貓經濟 勿忘南區發展
沈永年：北上睇牙植髮修車實惠 水準高
沈永年：北上睇牙植髮修車實惠 水準高
陳正犖：歐央行勢續減息 看淡歐元兌瑞郎
陳正犖：歐央行勢續減息 看淡歐元兌瑞郎
許健生：AI賦能多元工作模式
許健生：AI賦能多元工作模式
溫傑：內地政策提振消費 敏華可望受惠
溫傑：內地政策提振消費 敏華可望受惠
袁國守：美股升速減慢 防隨時急回
袁國守：美股升速減慢 防隨時急回
林少陽：港股未擺脫急升慢調整模式
林少陽：港股未擺脫急升慢調整模式
技術取勝：中電信處250天線之上
技術取勝：中電信處250天線之上
李聲揚：憂快爆股災 2025展望謹慎
李聲揚：憂快爆股災 2025展望謹慎
蔡金強：中央經濟工作會議信號與效果
蔡金強：中央經濟工作會議信號與效果
艾雲豪：市場迷信成長神話 犧牲「EVA」
艾雲豪：市場迷信成長神話 犧牲「EVA」
李順威：入市時間比水位重要
李順威：入市時間比水位重要
楊智佳：中移股息率高 明年上半年佳選
楊智佳：中移股息率高 明年上半年佳選
瑞銀亞洲：失守2萬大關 恒指熊63991
瑞銀亞洲：失守2萬大關 恒指熊63991
摩根大通亞洲：博歐元反彈 歐美購10411
摩根大通亞洲：博歐元反彈 歐美購10411
周顯：獻計兩招開源紓財赤
周顯：獻計兩招開源紓財赤
王弼：納指兩年升九成 能否三連勝？
王弼：納指兩年升九成 能否三連勝？
曾淵滄：新創建走勢佳可留意
曾淵滄：新創建走勢佳可留意
湯文亮：樓市平穩是飈升信號
湯文亮：樓市平穩是飈升信號
陳永傑：樓市小陽春或提早來臨
陳永傑：樓市小陽春或提早來臨
廖偉強：明年樓市料現新景象
廖偉強：明年樓市料現新景象
布少明：大手客「掃貨」 後市添動力
布少明：大手客「掃貨」 後市添動力
王品弟：樓市吹暖風 入市動力增
王品弟：樓市吹暖風 入市動力增
11新盤6383單位下季入伙 兩年新高 按季急升1.7倍 3新盤延遲交樓推高入伙量
11新盤6383單位下季入伙 兩年新高 按季急升1.7倍 3新盤延遲交樓推高入伙量
YOHO WEST不足兩月暫錄近40宗租賃
YOHO WEST不足兩月暫錄近40宗租賃
新地洗衣街摩廈頂層打造港版「SHIBUYA SKY」
新地洗衣街摩廈頂層打造港版「SHIBUYA SKY」
迎海3房戶1088萬沽 內地客6年實蝕55%
迎海3房戶1088萬沽 內地客6年實蝕55%
美議息前 一手周末沽約40伙
美議息前 一手周末沽約40伙
101 KINGS ROAD主打細戶 近港鐵站
101 KINGS ROAD主打細戶 近港鐵站
將軍澳中心交投加快 均呎1.35萬
將軍澳中心交投加快 均呎1.35萬
退休規劃家庭財務責任須取平衡
退休規劃家庭財務責任須取平衡