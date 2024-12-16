筷子臂＋輪足底盤 新款機械人專攻貨倉搬貨

明報記者 薛偉傑

雅博創智（Novasdyne Limited）首席執行官冼卓基、首席設計官崔柏浩表示，公司在2023年3月成立，主要研製在室內運送物品的自主移動式機械人（AMR）。他們留意到，有同業的AMR機械人應用於貨倉內，不論是將整個貨架托起運送到工作站，或只是取出其中一個貨箱運送到工作站（然後再由人手按單執貨），技術都相當成熟，產量也不少。但這些AMR機械人大多數都有一個限制，就是必須配合專用貨架使用，變相令總投資較大。採用這些AMR機械人的暫大多數仍是中大型企業。今年1月開始，該公司鎖定研究方向，其AMR機械人應用於貨倉內搬運貨物，有關貨倉是毋須更換貨架，以此來降低升級轉型的門檻，令中小型企業也用得起。

輪足底盤省能源 地形適應較好

傳統上，機械人底盤主要有輪式、履帶式、足式三大類。其中，輪式底盤製造成本較低，移動速度快，也較節省能源；但它對於地形和垂直障礙物的適應性較差，最好是應用在地面平坦的環境。履帶式底盤剛好相反，能夠適應崎嶇不平地形，跨越比較高的垂直障礙物；但製造成本較高，移動速度較慢，消耗能源較多。足式底盤，理論上對於地形的適應性最好，甚至可上落樓梯，但設計難度、製造成本和消耗能源亦是最高。

至於輪足底盤，混合輪式和足式的新興設計，希望同時具備兩者優點，可較節省能源，並對地形的適應較高。該公司採用這種底盤設計，第一款機械人稱為Chopstick Lite，雙臂像筷子般可從貨架夾出貨箱來運送，最多可負重30公斤，移動速度最快每秒2米。

Chopstick Lite底盤像兩隻腳，但沒有腳板，而是裝上兩個輪子。除在平地行駛外，並最多可以駛上20度斜坡，也可越過木條等小量地面障礙物而不跌倒。它配備激光雷達（LiDAR），在正常情况下，可自動避開障礙物，不會碰撞。冼卓基和記者試過故意大力推撞Chopstick Lite原型，在電腦演算法協助下，每次它都會自動退後，重新維持平衡，除非是在很短時間內連續推撞它多次。因此，該公司認為Chopstick Lite已經非常穩陣。冼卓基表示，Chopstick Lite採用雙輪足而非四輪足的設計，是考慮到這比較節省地面面積，適合香港貨倉。但為了在關掉電源時不跌倒，它會回到無線充電架停泊。

擬實際測試 冀明年第四季量產

Chopstick Lite現時的原型屬第二代，該公司已規劃要讓它在至少4個行業實際測試，每個行業都試驗一至兩個月。由11月至12月底，先在香港一家物流公司的貨倉試用。明年1月起，改到東莞一家重工業工廠倉庫測試。明年3月起，在香港一個建築地盤協助搬運建材。另外，希望在某些連鎖店貨倉測試，並根據測試結果來改善Chopstick Lite，然後在明年第四季開始量產，每部售價約8萬元。

該公司亦正研發另一款更先進的雙「輪足機械人」Chopstick Pro，雙腳具有可以屈曲的關節，不止可以應付凹凸不平的地面，甚至上落樓梯也無問題。此外，它具有兩支機械臂，雖然負重只有15公斤，但可以從事比較靈活的工作。例如，Chopstick Pro可以按照貨單，從不同貨架上的貨箱中取出貨物，放進Chopstick Lite手上的貨箱，讓後者運回工作站。這樣，工作站的員工只需核對和包裝貨物，毋須執貨。但估計Chopstick Pro第一代原型要明年第一季才製成，量產要到2026年第一季，每部售價約16萬元。

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