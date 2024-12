Jollibee母企：攻澳洲計劃未變 擬藉購外國品牌拓業務

澳洲延遲擴張因覓伙伴審慎

Jollibee的四大食品種類,分別為炸雞、咖啡與茶、漢堡包及中國菜,中國菜拓展方面,包括早前公司公布以2020萬新加坡元(約1.18億港元)全購中式點心連鎖店添好運餘下8%股權。

早有外媒於兩年前曾報道,JFC有意於澳洲內擁有較多菲律賓裔的新南威爾斯州Campbelltown設首間分店。被問到為何Jollibee於澳洲的擴張計劃延遲時,JFC主席兼歐洲、中東、亞洲及澳洲地區主管Dennis Flores回應稱,於Campbelltown的項目被擱置,與當地發展商出現行政困難有關。另他提到澳洲擴張計劃推遲,因JFC於尋找特許經營權的合作伙伴上非常之審慎,現集團仍有意於兩年內於新南威爾斯州設首間Jollibee分店。

Dennis Flores續指出,集團未來5年的重心發展地區仍為亞洲及澳洲,而對於擁有龐大潛在發展機會的澳洲,他稱公司對選擇當地特許經營權合作伙伴非常謹慎,目前仍未成功找到合適的加盟伙伴。「好像尋找結婚對象一樣,集團不想其(加盟商)於未來分開(It's like getting into a marriage with someone that we don't want to break up in the future)。」他強調,雖然澳洲擴張計劃有所延遲,但強調將Jollibee擴至澳洲的可能性非常之高。

上周四越南設第200間分店

JFC上周四(12日)於越南設第200間分店,截至9月底,越南擁全球第二多Jollibee分店網絡,只僅次於菲律賓的1259間。Jollibee越南董事總經理Lam Hong Nguyen表示,若從分店數目而言,Jollibee於越南當地最大的競爭對手為日本快餐品牌Loteria,但相信將很快地開設至300間分店。

港銷售量正疫後復蘇

香港方面,目前炸雞品牌Jollibee於香港有約20間分店,僅佔Jollibee截至9月底全球分店總數1712家約1%。Ernesto Tanmantiong提到,疫情期間Jollibee香港的銷售量有所放緩,但目前正在復蘇當中。