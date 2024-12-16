港交所倡限制獨董任期再遇阻力 市場批揀合適人選或添障礙 冀平衡各方意見

知情人士稱，雖然國際上部分市場對獨董任期設上限，但目前美國及英國兩大市場並沒限制獨董任期。本港不少上市公司是家族企業，香港目前機制行之有效，認為限制獨董任期未必可帶來即時好處。但若加大限制，反而可能會影響公司運作，認為建議有調整的空間，但當局未有最後定案。亦有意見認為，大方向可考慮優化建議、拆牆鬆綁，適當平衡各方意見，以達到市場可以接受的方案。

證監會行政總裁梁鳳儀早前指出，獨董設9年硬性上限建議符合國際最高標準，目前新加坡及馬來西亞分別有9年及12年上限，內地就有6年上限。英國及美國雖不設上限，但有其他保障措施，如董事會成員最少一半為獨董，而香港只要求最少三分之一的比例及最少3名獨董。此外，英國獨董的任命必須經獨立股東批准，香港並沒有這些要求。對於市場提出，當局可透過制訂額外指引、提供市場教育及給予業界更多時間實施有關建議，以釋除各方疑慮，她指出，正仔細考慮這些建議。

港交所3年前的上一次諮詢時，原建議連任9年的獨董若要再連任，須經獨立股東批准，惟建議在諮詢期間遭反對而未有實行。港交所今年6月捲土重來，規定更嚴格，建議硬性規定任職9年必須離任，並設3年過渡期，即於2028年1月1日起才生效；另一建議是出任非執董上市公司數目，應以6家為上限。

董事學會：重點應放在獨董操守

關於獨立非執行董事任期及限制出任企業數目建議，香港董事學會行政總裁徐尉玲稱，不應將重點放在出任年期及公司數目上，以一個數字及條例去「框死」。以限制獨立非執行董事任期為9年為例，「點解係9年？而唔係8年？」。她稱，每個獨立非執董面對情况均不同，有的出任獨董兩三年，也可與公司主席成為好友；有的獨立非執董自身工作十分繁重，6家公司獨董的工作已遠超其可應付水平，因此認為重點應放於獨董的操守上。

上市公司商會： 諮詢文件沒提實質理據

香港上市公司商會總幹事黃明偉表示，已將該會意見，向港交所、證監會及政府等反映，指今次反對不只是其商會，還有其他工商團體。他強調不是不想改變，但諮詢文件並沒有提出實質理據，解釋獨董連任9年後有何問題，或引發什麼不良行為。獨董連任9年便不獨立只是觀感問題，將此標籤化，並不合理，故有關修例建議是不必要的。

立法會金融服務界議員李惟宏表示，不同規模的上市公司、投資者、金融服務界及券商等，都有不同聲音，包括對獨董的要求、獨董定義，以及連任9年後的獨立性等。但同時，亦有聲音認為建議可與國際市場接軌，提升整體企業管治水平。

基金經理相信是最積極發聲支持建議的界別，香港投資基金公會早前就表示落實建議對提升香港股票市場地位、可投資性和流動性至關重要，促請整套建議應完全採納，否則有效性將大打折扣。

明報記者